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العراق: إحباط هجوم بطائرات مُسيّرة استهدف قاعدة جوية

تاريخ النشر: 15/01/2022 - 08:07

العراق: إحباط هجوم بطائرات مُسيّرة استهدف قاعدة جوية
من هجوم سابق على قاعدة تضم جنودا أميركيين في العراق (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، صباح اليوم، السبت، إحباط هجوم بثلاث طائرات مُسيّرة، استهداف قاعدة بلد الجوية في محافظة صلاح الدين شمالي البلاد.

وذكرت خلية الإعلام الأمني العراقية، في بيان، أن ثلاثة طائرات مسيرة اقتربت، فجر اليوم، من المحيط الجنوبي لقاعدة بلد الجوية في محافظة صلاح الدين.

وأضاف البيان أن الطائرات تمت مشاهدتها بالعين المجردة من قبل القوة المكلفة بحماية الأبراج الخارجية والتأكد بأنها طائرات معادية.

وأوضح أن القوة قامت بفتح النار باتجاه هذه الطائرات التي لاذت بالفرار.

وقاعد بلد الجوية شمالي العراق، تعتبر أكبر القواعد العسكرية الجوية في البلاد، وتضم أسراب طائرات "إف 16" الأميركية، كما تضم فنيين من الجانب الأميركي يعملون في صيانة وإدامة الطائرات.

ومساء الخميس، استهدف هجوم صاروخي المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بغداد، حسب ما أعلنته خلية الإعلام الأمني العراقية.

وأفادت التقارير بأنه تم إطلاق 3 صواريخ من منطقة كرارة التابعة لمدينة الدورة جنوب بغداد، باتجاه المنطقة الخضراء، حيث تقع السفارة الأميركية في العاصمة العراقية.

وأوضحت أن "المنظومة الدفاعية الأميركية في بغداد اعترضت صاروخين من أصل 3، بينما سقط أحد الصواريخ في مجمع القادسية في المنطقة الخضراء".

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#قاعدة بلد الجوية
#صلاح الدين
#العراق
#هجوم طائرات مسيرة

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