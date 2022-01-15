الناصرة: إصابة خطيرة لشاب في جريمة إطلاق نار

أصيب شاب، في الثلاثينيات من عمره، بجروح وصفت بأنها خطيرة في جريمة إطلاق نار بمدينة الناصرة، مساء اليوم السبت.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أنه "تلقينا بلاغا الساعة 16:38 حول مصاب في حادث عنف بشارع بولس السادس في الناصرة، وقدم طاقم طبي العلاجات الأولية له إذ عانى جروحا خطيرة".

وأحيل المصاب، على وجه السرعة، إلى المستشفى الإيطالي في المدينة لتلقي العلاج.

هذا، وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تعرف خلفيتها بعد، دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.