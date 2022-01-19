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هدم منزل لعائلة الفريجات قرب الخليل

تاريخ النشر: 19/01/2022 - 14:12

هدم منزل لعائلة الفريجات قرب الخليل
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ترافقها آليات عسكرية، يوم الأربعاء، منزلا في بلدة الرماضين، جنوب الخليل.

وقال أحمد فريجات إن "قوات الاحتلال هدمت منزلا بمساحة 70 مترا في منطقة الفريجات، تعود ملكيته للمواطن صالح ارقيق، ويأوي عائلة مكونة من خمسة أفراد بينهم أطفال".

وأضاف أن "العائلة أصبحت بلا مأوى في ظل الأجواء الماطرة والبرد القارس".

يذكر أن سلطات الاحتلال سلمت منذ مطلع الشهر الحالي، إخطارات بهدم ستة منازل وأربعة بركسات تعود لعائلات الزغارنة وحجة والفريجات.

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#الفريجات
#هدم المنازل
#الخليل
#الضفة

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