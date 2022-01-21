حادث ثان خلال ساعات: إصابات بينها خطيرة في النقب

أصيب شابان بجروح وصفت بأنها خطيرة بالإضافة إلى 5 آخرين بجروح متفاوتة في حادث طرق على شارع 25 بمنطقة النقب، جنوبي البلاد، مساء اليوم الجمعة.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أنه "تلقينا بلاغا الساعة 18:41 حول حادث طرق على شارع 25 بمفرق ’تدهار’، وقدم طاقم طبي العلاجات الأولية لعدد من المصابين بينهم اثنان بحالة خطيرة".

وأضاف أن "اثنين من المصابين، في العشرينيات من عمريهما، وصفت حالتهما بالخطيرة بينما 5 آخرين وصفت جروحهم بالطفيفة".

وأحيل المصابون، على وجه السرعة، إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع لاستكمال العلاج.

وباشرت الشرطة التحقيق في حيثيات وقوع الحادث.

وفي سياق متصل، أسفر حادث طرق آخر في وقت سابق اليوم عن إصابة 3 شبان بجروح وصفت بأنها خطيرة قرب بلدة شقيب السلام بالنقب.

ومما يذكر أن 363 شخصا في البلاد لقوا مصارعهم بحوادث الطرق في العام 2021، مقارنة بـ306 ضحية في العام 2020، و355 ضحية في العام 2019.