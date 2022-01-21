  2. محليات
  3. أخبار محلية

استمرار التظاهرات الاحتجاجية ضد الاعتقالات وتجريف الأراضي بالنقب

تاريخ النشر: 21/01/2022 - 11:28

استمرار التظاهرات الاحتجاجية ضد الاعتقالات وتجريف الأراضي بالنقب
من الوقفة الاحتجاجية أمام محكمة بئر السبع، اليوم
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

واصل عدد من الأهالي والناشطين السياسيين والقيادات العربية في النقب، صباح اليوم الجمعة، لليوم السادس على التوالي، التظاهر أمام مبنى المحاكم في مدينة بئر السبع، وذلك احتجاجا على استمرار حملات الاعتقالات التي تنفذها الشرطة الإسرائيلية منذ بداية الاحتجاجات على تجريف وتحريش أراضي النقب، وطالت نحو 150 شابا وفتاة بينهم قاصرون.

ورفع المتظاهرون لافتات كتبت عليها شعارات، ورددوا هتافات ضد حملة الاعتقالات التي تنفذها الشرطة بحق الشبان وتجريف الأراضي ومصادرتها

وجاءت تظاهرة، اليوم، بتنظيم لجنة التوجيه العليا لعرب النقب، المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في البلاد، تحت شعار "ما بنخلي المعتقلين لحالهم".

وقال مُركّز لجنة التوجيه العليا للعرب في النقب، جمعة الزبارقة، لـ"عرب 48" إنه "نظمنا هذه الوقفة الاحتجاجية أمام محاكم الظلم، لليوم السادس على التوالي، ضمن برنامج فعاليات نضالية دعما للمعتقلين والأهل في النقب".

وأكد أنه "نواصل العمل بكل المستطاع لدعم المعتقلين والتصدي لتجريف الأراضي، ولن نكل حتى ننتزع حقوقنا المشروعة".

وحمّلت لجنة التوجيه العليا لعرب النقب الشرطة الإسرائيلية مسؤولية الاعتداءات على المتظاهرين في النقب، وطالبت بإقامة لجنة تحقيق رسمية في تصرفات الشرطة.

بودكاست عرب 48

#النقب
#اعتقالات
#تجريف الأراضي
#لجنة التوجيه
#وقفات احتجاجية

حوارات

حوار | تقاطُع النيوليبراليّة والكولونياليّة في الهايتك الإسرائيليّ... ونشوء "طبقة مصلحة" فلسطينيّة
حوار | تقاطُع النيوليبراليّة والكولونياليّة في الهايتك الإسرائيليّ... ونشوء "طبقة مصلحة" فلسطينيّة

2022-01-09

الحق في المدينة والحق في العودة بسياق استعماري استيطاني
الحق في المدينة والحق في العودة بسياق استعماري استيطاني

2022-01-01

"الاستيطان الرعوي" شكل استعماري فريد للسيطرة على الأغوار
"الاستيطان الرعوي" شكل استعماري فريد للسيطرة على الأغوار

2021-12-25

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

نوف هجليل: مقتل امرأة طعنا واعتقال زوجها
نوف هجليل: مقتل امرأة طعنا واعتقال زوجها

2022-01-21

حراكات وطنية: محاولات الترهيب لن تزيدنا سوى إصرارا
حراكات وطنية: محاولات الترهيب لن تزيدنا سوى إصرارا

2022-01-21

مصرع عامل في مصنع وسط البلاد
مصرع عامل في مصنع وسط البلاد

2022-01-21

الأكثر قراءة

حالة الطقس: أجواء باردة والتحذير من الانجماد

حالة الطقس: أجواء باردة والتحذير من الانجماد

2022-01-20
اعتداء على عربيين ويهوديتين بيافا: الشرطة بصدد تقديم لوائح اتهام

اعتداء على عربيين ويهوديتين بيافا: الشرطة بصدد تقديم لوائح اتهام

2022-01-20
آيزنكوت: الشرخ بالمجتمع الإسرائيلي والدولة الواحدة يدمران الحلم الصهيوني

آيزنكوت: الشرخ بالمجتمع الإسرائيلي والدولة الواحدة يدمران الحلم الصهيوني

2022-01-20
بدءًا من الخميس المقبل: إلغاء الحجر المنزلي في المدارس

بدءًا من الخميس المقبل: إلغاء الحجر المنزلي في المدارس

2022-01-20
إصابة خطيرة لامرأة في جريمة طعن بالناصرة

إصابة خطيرة لامرأة في جريمة طعن بالناصرة

2022-01-20