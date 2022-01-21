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الصحة الإسرائيلية: 69,104 إصابة بكورونا وارتفاع كبير بالحالات الخطيرة

تاريخ النشر: 21/01/2022 - 15:00

الصحة الإسرائيلية: 69,104 إصابة بكورونا وارتفاع كبير بالحالات الخطيرة
مركز تطعيمات ضد كورونا في القدس، الشهر الحالي (أ.ب.)
عرب ٤٨
تحرير: بلال ضاهر

أظهرت معطيات نشرتها وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم، الجمعة، أنه سُجلت 69,104 إصابات بفيروس كورونا، أمس. كما سُجلت 7,035 إصابة بين منتصف الليلة الماضية وحتى الساعة السابعة من صباح اليوم. وارتفعت نسبة الفحوصات الموجبة لكورونا إلى 20%.

وارتفع عدد حالات كورونا الخطيرة إلى 638، بينها 123 مريضا يخضعون لتنفس اصطناعي. وتوفي 29 مريضا بكورونا منذ يوم الثلاثاء الماضي، ما يرفع حصيلة الوفيات إلى 8369 منذ بداية الجائحة.

وأشارت المعطيات إلى وجود 453,505 حالات كورونا نشطة حاليا، غالبيتها الساحقة طفيفة، وهناك 175 حالة متوسطة. ويبلغ مجموع مرضى كورونا المسررين في المستشفيات 1758 مريضا.

وبين مرضى كورونا الحاليين 169,125 طالب مدرسة و23,629 معلما. كما يتواجد 114,785 في حجر صحي إثر مخالطة مريض بكورونا.

وأعلن، أمس، عن حملة "نفحص ونتعلم"، وفي إطارها يعود الطلاب في سن 0 – 18 عاما، المتطعمين وغير المتطعمين، إلى الدراسة كالمعتاد، حتى لو خالطوا مريضا بكورونا، وشريطة ألا تظهر عليهم أعراض الإصابة بالفيروس.

وستخرج هذه الحملة إلى حيز التنفيذ يوم الخميس المقبل، وتحتاج إلى تعاون كبير من ذوي الطلاب. وفي إطارها، ينبغي أن يجري الطالب فحصي كورونا أسبوعيا، في يومي الأحد والأربعاء. ويتعين على الأهل التوقيع على مصادقة أنهم أجروا الفحص لأولادهم. والطلاب التي تظهر عليهم أعراض المرض ينبغي أن يدخلوا إلى حجر صحي. وفي حال رفض الأهل إجراء الفحص، يدخل أولادهم إلى حجر صحي.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم، أمس، أنها ستوزع فحوصات "أنتيغن" (فحوصات كورونا السريعة) على الطلاب وطواقم التعليم من أجل إجراء الفحوصات البيتية. وابتداء من اليوم، سيحصل كل واحد من طلاب الروضات والمدارس الابتدائية على 20 فحص "أنتيغن"، وسيأخذونها إلى بيوتهم. وسيحصل المعلمون على عشرة فحوصات "أنتيغن".

وفي المرحلة التالية سيتم توزيع فحوصات "أنتيغن" على طلاب المدارس الإعدادية والثانوية، بحيث يتشارك كل ثلاثة طلاب على 20 فحص كهذا. وقال رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، أمس، إنه تم توزيع 3 فحوصات كهذه على جميع الطلاب.

بودكاست عرب 48

#كورونا
#الصحة الإسرائيلية
#حالات كورونا الخطيرة
#حملة "نفحص ونتعلم"

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