مصرع عامل في مصنع وسط البلاد

لقي عامل في الخمسينيات من عمره، مصرعه في حادث عمل وقع قبل ظهر اليوم، الجمعة، داخل مصنع بالقرب من المنطقة الصناعية "سغولا" في مدينة "بيتح تكفا"، وسط البلاد.

وجاء لاحقا أن ضحية العامل من بلدة "روش هعاين" بالقرب من كفر قاسم.

وأفاد الناطق بلسان مؤسسة "نجمة داود الحمراء" الطبية أن "الحديث يدور عن عامل علق داخل إحدى الماكينات في المصنع، وأعلنت الطواقم الطبية وفاته على الفور في المكان".

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث إلى جانب إخطارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) وفقا للمقتضى.

ومما يذكر أنه لقي عامل أجنبي مصرعه إثر سقوطه من علو في ورشة بناء بمدينة "رمات غان"، وسط البلاد، صباح أمس الخميس.

ويستدل من المعطيات المتوفرة أن 5 عمال لقوا مصارعهم منذ مطلع العام الجاري ولغاية اليوم، في حين بلغ في العام 2021 عدد ضحايا العمل في الصناعة والتجارة والخدمات والزراعة والبناء 66 ضحية، أكثر من نصفهم من عمال البناء العرب.

وللمقارنة، لقي 65 عاملا بينهم 47 من منطقة الضفة الغربية المحتلة مصارعهم في حوادث العمل بورشات البناء في البلاد خلال العام 2020، وفي العام الماضي 2019 لقي 47 عاملا مصارعهم، إضافة إلى 39 عاملا في العام 2018.

ومن الجدير ذكره أن حوادث العمل ازدادت بوتيرة خطيرة، إذ ارتفعت أعداد الضحايا والإصابات في ورشات العمل وخاصة فرع البناء. وغالبية ضحايا حوادث العمل في البلاد هم فلسطينيون وأجانب.