الصحة الإسرائيلية: نحو 54 ألف إصابة كورونا جديدة منذ أمس

أفادت معطيات نشرتها وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء السبت، بتسجيل 54,135 إصابة بفيروس كورونا، خلال يومي الجمعة والسبت، إثر إجراء 318,619 فحصا لكورونا. وتبين أن نسبة الفحوصات الموجبة للفيروس هي 20.61%.

وأظهرت المعطيات ارتفاع حالات كورونا الخطيرة إلى 732 والمرضى الخاضعين لتنفس اصطناعي إلى 146، ووصلت حصيلة الوفيات إلى 8,393 منذ بداية الجائحة.

وتُعالج في المستشفيات 1,967 حالة مصابة بكورونا في كل البلاد، غالبيتهم بحالات مصنفة طفيفة.

وأصيب خلال الأسبوع الأخير 447,466 شخصا بكورونا، أي أعلى بنسبة 57.4% عن عدد الإصابات بالفيروس في الأسبوع السابق. وفي البلاد 442,229 حالة مُصابة فعّالة.

وتلقى الجرعة الرابعة من اللقاح المضاد لكورونا 592,510 شخصا، وتلقى الجرعة الثالثة 4,423,059 أشخاص، وتلقى الجرعة الثانية 6,055,226 شخصا، وتلقى الجرعة الأولى 6,684,200 شخصا.