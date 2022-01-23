  2. محليات
  3. أخبار محلية

هزة أرضية ثانية في البلاد خلال يوم

تاريخ النشر: 23/01/2022 - 13:00

هزة أرضية ثانية في البلاد خلال يوم
توضيحية (pixabay)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

وقعت هزة أرضية شمالي البلاد بعد ظهر اليوم، الأحد، هي الثانية خلال ساعات؛ في الوقت الذي لم ترد فيه أنباء عن وقوع إصابات بشرية أو أضرار.

وأورد المعهد الجيوفيزيائي الإسرائيلي أن قوة الهزة الأرضية بلغت 3.5 درجات على مقياس ريختر، وذلك في المناطق الواقعة على بعد 16 كيلومترا جنوب شرق طبرية.

ووفقا للمعلومات الواردة، فإن مواطنين أبلغوا عن تأثرهم بالهزة الأرضية في مناطق حيفا وطبرية وبيت شان وكريات شمونة.

وفي سياق متصل، ضربت هزة أرضية بقوة 3.7 درجات على مقياس ريختر شمالي البلاد في ساعة متأخرة من مساء أمس، السبت.

ووفقا للمعهد الجيوفيزيائي الإسرائيلي، فإن الهزة الأرضية ضربت البلاد في تمام الساعة 23:36 في المناطق الواقعة على بعد 19 كيلومترا شمال شرق بيت شان.

وأبلغت الشرطة عن تلقيها عشرات البلاغات من قبل مواطنين حول شعورهم بالهزة الأرضية في مختلف أنحاء البلاد.

بودكاست عرب 48

#هزة أرضية
#طبرية

حوارات

حوار | النقب: التهجير الثاني.. تحت ذريعة "الاعتراف"
حوار | النقب: التهجير الثاني.. تحت ذريعة "الاعتراف"

2022-01-22

حوار | تقاطُع النيوليبراليّة والكولونياليّة في الهايتك الإسرائيليّ... ونشوء "طبقة مصلحة" فلسطينيّة
حوار | تقاطُع النيوليبراليّة والكولونياليّة في الهايتك الإسرائيليّ... ونشوء "طبقة مصلحة" فلسطينيّة

2022-01-09

الحق في المدينة والحق في العودة بسياق استعماري استيطاني
الحق في المدينة والحق في العودة بسياق استعماري استيطاني

2022-01-01

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

اجتماع المتابعة في النقب: خطوات كفاحية في مركزها مظاهرة قطرية بالقدس الأحد
اجتماع المتابعة في النقب: خطوات كفاحية في مركزها مظاهرة قطرية بالقدس الأحد

2022-01-23

وقفة إسناد لمعتقلي النقب لليوم السابع
وقفة إسناد لمعتقلي النقب لليوم السابع

2022-01-23

السلطات المحلية العربية تطالب بإلغاء القرار الحكومي بإخراج المناقصات من صلاحياتها
السلطات المحلية العربية تطالب بإلغاء القرار الحكومي بإخراج المناقصات من صلاحياتها

2022-01-23

الأكثر قراءة

الرملة: قتيلة بإطلاق نار في حي الجواريش

الرملة: قتيلة بإطلاق نار في حي الجواريش

2022-01-22
حالة الطقس: بارد إلى شديد البرودة

حالة الطقس: بارد إلى شديد البرودة

2022-01-22
جديدة المكر: العثور على جثتي رجل وزوجته داخل منزل

جديدة المكر: العثور على جثتي رجل وزوجته داخل منزل

2022-01-22
هزة أرضية تضرب شمالي البلاد

هزة أرضية تضرب شمالي البلاد

2022-01-22
وفاة المخرج السوري بسام الملا

وفاة المخرج السوري بسام الملا

2022-01-22