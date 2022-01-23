هزة أرضية ثانية في البلاد خلال يوم

وقعت هزة أرضية شمالي البلاد بعد ظهر اليوم، الأحد، هي الثانية خلال ساعات؛ في الوقت الذي لم ترد فيه أنباء عن وقوع إصابات بشرية أو أضرار.

وأورد المعهد الجيوفيزيائي الإسرائيلي أن قوة الهزة الأرضية بلغت 3.5 درجات على مقياس ريختر، وذلك في المناطق الواقعة على بعد 16 كيلومترا جنوب شرق طبرية.

ووفقا للمعلومات الواردة، فإن مواطنين أبلغوا عن تأثرهم بالهزة الأرضية في مناطق حيفا وطبرية وبيت شان وكريات شمونة.

وفي سياق متصل، ضربت هزة أرضية بقوة 3.7 درجات على مقياس ريختر شمالي البلاد في ساعة متأخرة من مساء أمس، السبت.

ووفقا للمعهد الجيوفيزيائي الإسرائيلي، فإن الهزة الأرضية ضربت البلاد في تمام الساعة 23:36 في المناطق الواقعة على بعد 19 كيلومترا شمال شرق بيت شان.

وأبلغت الشرطة عن تلقيها عشرات البلاغات من قبل مواطنين حول شعورهم بالهزة الأرضية في مختلف أنحاء البلاد.