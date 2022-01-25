  2. فلسطينيات
  3. أخبار

بسبب الأحوال الجوية: إنهاء الدوام في الضفة الساعة 12:30 والخميس عطلة رسمية

تاريخ النشر: 25/01/2022 - 20:08

بسبب الأحوال الجوية: إنهاء الدوام في الضفة الساعة 12:30 والخميس عطلة رسمية
عاصفة ثلجية في مدينة الخليل، 17 فبراير الماضي (أرشيفية - أ ب أ)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

قررت الحكومة الفلسطينية، مساء اليوم، الثلاثاء، إنهاء دوام الطلبة والموظفين في جميع الوزارات ليوم غد الأربعاء، الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرًا، وتعطيل المدارس والوزارات الحكومية يوم الخميس 27 كانون الثاني/ يناير الجاري، وذلك بسبب الظروف الجوية المتوقعة.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، أن جدول الحصص في المدارس الحكومية والخاصة والأونروا ينظم ليوم غد الأربعاء، حتى الساعة 12:30 ظهرا. وقالت التربية في بيان مقتضب، الثلاثاء، إن ذلك يأتي بسبب الأحوال الجوية المتوقعة.

وجاء في بيان مقتضب صدر عن المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، أنه "نظرا للظروف الجوية المتوقعة خلال اليومين المقبلين، فقد أصدر رئيس الوزراء، محمد اشتية، قرارًا يقضي بانتهاء دوام الطلبة والموظفين في جميع الوزارات ليوم غد الأربعاء الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرًا".

وأضاف أن القرار يشمل "تعطيل المدارس والوزارات يوم الخميس27 كانون الثاني/ يناير الجاري، مع استمرار دوام الأشغال العامة والبلديات والدفاع المدني لتقديم المساعدة للمواطنين خلال الظروف الجوية المتوقعة".

هذا، وأعلن الدفاع المدني الفلسطيني، مساء اليوم، أنه رفع من استعداداته وجاهزيته لمواجهة المنخفض الجوي. وأفاد مدير عام الدفاع المدني، بأنه "أصدر تعليماته لكافة طواقم الدفاع المدني برفع درجة الاستعداد والجاهزية ودعوة الشركاء لعقد لجان الطوارئ في المحافظات التي قد تشهد تراكما للثلوج".

كما دعا المواطنين لاتباع إرشادات السلامة التي تشمل "الاستماع إلى نشرات الطقس من خلال الأرصاد الجوية الفلسطينية كمصدر موثوق، والتزود بالاحتياجات الضرورية كبعض الأدوية ووسائل الطاقة من الغاز والكهرباء، وتقييد حركة المركبات منذ مساء الأربعاء وحتى صباح يوم الخميس، وأن تقتصر الحركة لحالات الضرورة فقط".

كما أوصى الدفاع المدني الفلسطيني، بعدم المبالغة في الإبلاغ عن حوادث أو مخاطر لأن "الأولويات ستكون للاستجابة لحالات الإنقاذ والحرائق وفتح الطرق لتسهيل الحركة للوصول إلى المرافق الحيوية"، بالإضافة إلى "الالتزام بإرشادات الدفاع المدني في استخدام آمن لوسائل التدفئة، والإبلاغ المبكّر عن أية مخاطر وحوادث على أرقام الطوارئ: الشرطة 100، الإسعاف 101، الدفاع المدني 102".

بودكاست عرب 48

#الحكومة الفلسطينية
#دوام المدارس
#دوام الوزارات الحكومية

حوارات

حوار | النقب: التهجير الثاني.. تحت ذريعة "الاعتراف"
حوار | النقب: التهجير الثاني.. تحت ذريعة "الاعتراف"

2022-01-22

حوار | تقاطُع النيوليبراليّة والكولونياليّة في الهايتك الإسرائيليّ... ونشوء "طبقة مصلحة" فلسطينيّة
حوار | تقاطُع النيوليبراليّة والكولونياليّة في الهايتك الإسرائيليّ... ونشوء "طبقة مصلحة" فلسطينيّة

2022-01-09

الحق في المدينة والحق في العودة بسياق استعماري استيطاني
الحق في المدينة والحق في العودة بسياق استعماري استيطاني

2022-01-01

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

إصابة 170 أسيرا بـ"عوفر" و"إيشل" بكورونا
إصابة 170 أسيرا بـ"عوفر" و"إيشل" بكورونا

2022-01-25

11 وفاة و4095 إصابة جديدة بكورونا بالضفة وغزة
11 وفاة و4095 إصابة جديدة بكورونا بالضفة وغزة

2022-01-25

اقتحامات للأقصى والاحتلال يهدم منزلين بالطور
اقتحامات للأقصى والاحتلال يهدم منزلين بالطور

2022-01-25

الأكثر قراءة

تقرير: الضابط حكروش شاهد على جريمة قتل ولم يتدخل

تقرير: الضابط حكروش شاهد على جريمة قتل ولم يتدخل

2022-01-24
من أزال صور ياسر عرفات من معرض في رام الله؟

من أزال صور ياسر عرفات من معرض في رام الله؟

2022-01-24
حكروش يخرج لإجازة: بار ليف يطالب قائد الشرطة بإيضاحات حول تصرفه

حكروش يخرج لإجازة: بار ليف يطالب قائد الشرطة بإيضاحات حول تصرفه

2022-01-24
حالة الطقس: ماطر وشديد البرودة

حالة الطقس: ماطر وشديد البرودة

2022-01-24
سعد الحريري يعلن اعتزال العمل السياسي

سعد الحريري يعلن اعتزال العمل السياسي

2022-01-24