تمديد اعتقال شاب من عكا على خلفية الهبة الشعبية

مددت المحكمة في حيفا اعتقال شاب من مدينة عكا، اليوم الثلاثاء، واستمرار منعه من الالتقاء مع محام للدفاع عنه، لغاية يوم الإثنين المقبل.

وصرحت اللجنة الشبابية لمتابعة معتقلي عكا أن "قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية اعتقلت، أمس، ابن مدينة عكا أحمد سعدي، على خلفية أحداث هبة الكرامة، وتم منعه من لقاء محام، وعزله عن بقية الأسرى، حيث قامت المحكمة في حيفا، اليوم، بتمديد اعتقاله حتى يوم الإثنين، مع استمرار منعه من لقاء المحامي".

وقال المحامي شادي ذباح، الموكل بالدفاع عن الشاب أحمد سعدي: "نحن ننكر كل التهم الموجهة لموكلي، ولا صلة له بها، ونحن نستغرب الاعتقال بعد كل هذه الفترة. هذا يدل فقط على ضعف الأدلة الموجهة إليه، ونحن سنثبت بالأيام القريبة إن شاء الله براءة موكلي".

هذا، ويذكر أن البلدات العربيّة شهدت مظاهرات احتجاجية غاضبة، شارك فيها عشرات الآلاف ضد العدوان على القدس والمسجد الأقصى وحيّ الشيخ جراح المهدد أهله بالتهجير والاقتلاع وقطاع غزة، في أيار/ مايو 2021.