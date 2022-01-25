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مصرع عامل إثر إصابته بمصنع في النقب

تاريخ النشر: 25/01/2022 - 11:52

مصرع عامل إثر إصابته بمصنع في النقب
(توضيحية - تصوير نجمة داود الحمراء)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

لقي عامل (52 عاما) مصرعه إثر إصابته في حادث عمل وقع داخل مصنع في المنطقة الصناعية "ميشور روتم" في منطقة النقب، جنوبي البلاد.

ووفقا للشرطة فإنها تلقت بلاغا، الليلة الماضية، عن حادث عمل في مصانع "ميشور روتم". وحسب مصادر طبية جرى إحالة مصاب بحالة بالغة الخطورة، وأعن الأطباء عن وفاته، في وقت لاحق.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث إلى جانب إخطارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) وفقا للمقتضى.

ويستدل من المعطيات المتوفرة أن 6 عمال لقوا مصارعهم منذ مطلع العام الجاري 2022 ولغاية اليوم، في حين بلغ في العام 2021 عدد ضحايا العمل في الصناعة والتجارة والخدمات والزراعة والبناء 66 ضحية، أكثر من نصفهم من عمال البناء العرب.

وللمقارنة، لقي 65 عاملا بينهم 47 من منطقة الضفة الغربية المحتلة مصارعهم في حوادث العمل بورشات البناء في البلاد خلال العام 2020، وفي العام الماضي 2019 لقي 47 عاملا مصارعهم، إضافة إلى 39 عاملا في العام 2018.

ومن الجدير ذكره أن حوادث العمل ازدادت بوتيرة خطيرة، إذ ارتفعت أعداد الضحايا والإصابات في ورشات العمل وخاصة فرع البناء. وغالبية ضحايا حوادث العمل في البلاد هم فلسطينيون وأجانب.

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#النقب
#ضحايا
#حوادث العمل
#مصانع

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