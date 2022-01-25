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مصرع عامل بانهيار سقف مبنى وسط البلاد

تاريخ النشر: 25/01/2022 - 14:33

مصرع عامل بانهيار سقف مبنى وسط البلاد
من مكان الحادث (تصوير: نجمة داود الحمراء)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

لقي شاب، يبلغ 30 عاما من العمر، مصرعه متأثرا بجروحه الخطيرة في حادث عمل بتل أبيب، وسط البلاد، اليوم الثلاثاء.

وجاء في التفاصيل، أن حادث العمل نجم عن انهيار سقف مبنى قيد الترميم، ما أسفر عن مصرع عامل وإصابة آخر بجروح.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أنه "تلقينا بلاغا الساعة 13:42 حول انهيار سقف مبنى قيد الترميم في تل أبيب، وأقر الطاقم الطبي وفاة عامل في المكان، فيما قدم العلاجات الأولية لعامل آخر عانى جروحا طفيفة في منطقة الرأس".

وذكر مضمدان من المكان أنه "مع وصولنا إلى المكان لاحظنا خروج عامل (24 عاما) من المبنى وهو بوعيه ويعاني من جروح في رأسه، وأبلغ عن انهيار سقف طابق أرضي ووجود عالق في المكان، وقد جرى تخليصه لكن دون علامات حياة وجرى إقرار وفاته في المكان".

هذا، وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث إلى جانب إخطارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) وفقا للمقتضى.

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#حوادث العمل
#تل أبيب
#وسط البلاد

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