هرتسوغ إلى أبو ظبي في أول زيارة رسمية لرئيس إسرائيلي للإمارات

يتوجه الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، الأسبوع المقبل، إلى أبو ظبي، في أول زيارة لرئيس إسرائيلي إلى الإمارات، وذلك تلبية لدعوة من ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد.

وأوضحت التقارير أن هرتسوغ سيصل الإمارات يوم الأحد المقبل، وأن الزيارة ستستمر ليومين.

وذكر ديوان الرئيس الإسرائيلي، في بيان أن هرتسوغ سيجتمع خلال زيارته بعدد من المسؤولين الإماراتيين رفيعي المستوى، من بينهم الحاكم الفعلي للإمارات وولي عهد أبو ظبي، بن زايد، ووزير الخارجية الإماراتي، عبد الله بن زايد.

ولفت البيان إلى أن هرتسوغ يعتزم زيارة دبي، والاجتماع بنائب رئيس الإمارات ورئيس الوزراء وحاكم دبي، محمد بن راشد آل مكتوم. كما أفاد البيان بأن هرتسوغ ينوي الاجتماع بممثلي الجالية اليهودية في الإمارات.

وخلال زيارته، سيفتتح هرتسوغ "يوم إسرائيل" في معرض إكسبو 2020 في دبي.

وأشارت هيئة البث الإسرائيلية ("كان 11") إلى أن الزيارة تأتي "في وقت حساس" بعد قصف الحوثيين لأهداف في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، وتلميحهم اليوم لاحتمالية قصف إكسبو دبي.

وعقد بن زايد وهرتسوغ، في أكثر من مناسبة، مباحثات هاتفية منذ تولي هرتسوغ منصبه في تموز/ يوليو الماضي، كان آخرها في 13 كانون الثاني/ يناير الجاري، حين أجرى بن زايد اتصالا هاتفيا مع هرتسوغ قدم خلاله تعازيه بوفاة والدة الأخير.

وفي تعليقه على الزيارة المرتقبة، صرّح هرتسوغ بأنه "يشرفنا أن نصنع التاريخ من خلال عقد أول زيارة لرئيس إسرائيل لدولة الإمارات. تأتي هذه الزيارة المهمة في وقت يعمل فيه شعب إسرائيل وشعب الإمارات بجد لوضع الأسس لمستقبل جديد مشترك".

وأضاف "أعتقد أن هذه الشراكة الجديدة والشجاعة ستحدث تغييرًا إيجابيًا في الشرق الأوسط وتلهم المنطقة بأكملها. سنعمل معًا على توسيع الدائرة التاريخية للسلام في ضمن دائرة اتفاقيات أبراهام وتداعياتها، وسنخلق عالمًا أفضل وأكثر تسامحًا وأمانًا للأجيال القادمة. أشكر الشيخ محمد بن زايد على دعوته الكريمة، وهي فرصة تاريخية لتعميق أواصر الصداقة بين شعبينا".

وفي 12 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، زار رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، الإمارات، في أول زيارة لرئيس حكومة إسرائيلي منذ التوقيع على التحالف الثنائي وتطبيع العلاقات الرسمية بين الجانبين بوساطة أميركية في أيلول/ سبتمبر 2020.

وأعرب بينيت عن سروره بحفاوة الاستقبال الإماراتي، في أول زيارة رسمية علنية لرئيس حكومة إسرائيلي للإمارات، والتي التقى خلالها ولي عهد أبو ظبي، بن زايد، وعقد سلسلة من الاجتماعات مع المسؤولين في الإمارات.

أعلن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلي، نفتالي بينيت، في أعقاب الزيارة، أن بن زايد، قبل دعوة بينت لزيارة إسرائيل. وذكرت هيئة البث الإسرائيلية ("كان 11") أن بينيت أصدر أوامر ببدء العمل على ترتيب الزيارة أمام الجانب الإماراتي. فيما لم يصدر بعد أي إعلان إماراتي بهذا الشأن.