الصحة الإسرائيلية: 76 ألف إصابة بكورونا أمس وحصيلة الوفيات 8502

أفادت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم، الاربعاء، بتسجيل 76,017 إصابة جديدة بفيروس كورونا، أمس، إثر إجراء 348,235 فحصا لكورونا، ونسبة الفحوصات الموجبة للفيروس 21.83%. وارتفعت حصيلة الوفيات منذ بداية الجائحة إلى 8502، بينهم 11 مريضا توفوا أمس.

وارتفع عدد مرضى كورونا في حالة خطيرة إلى 888 مريضا، بينهم 187 مريضا يخضعون لتنفس اصطناعي و245 مريضا في حالة حرجة.

ويرقد 2296 مريضا بكورونا في المستشفيات، وحالة 273 متوسطة، بينما حالة 1004 مرضى توصف بأنها طفيفة.

وبين الذين شُخصت إصابتهم بكورونا أمس، 6430 شخصا أصيبوا بالفيروس في الماضي. وتُشخص يوميا إصابة آلاف الأشخاص بالفيروس بعد أن تعافوا منه في الماضي.

ودخل 27,974 شخصا إلى حجر صحي، أمس، فيما إجمالي المتواجدين حاليا في حجر صحي 176,714 شخصا.

ويتبين من معطيات الأيام السبعة الأخيرة، أن 525,649 أصيبوا بكورونا، حيث كانت نسبة الفحوصات الموجبة للفيروس 31.9%، وكانت حالة 1019 مريضا خطيرة، وتوفي 130 مريضا بكورونا. وأصيب بالفيروس 1,936,045 شخصا بالفيروس منذ بداية الجائحة.

وتلقى 611,073 شخصا الجرعة الرابعة من اللقاح المضاد لكورونا، و 4,431,086 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة، و 6,070,627 شخصا تلقوا الجرعة الثانية، و 6,687,355 شخصا تلقوا الجرعة الأولى.