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وفاة جميل التميمي في "ظروف غامضة" داخل سجون الاحتلال

تاريخ النشر: 26/01/2022 - 18:07

وفاة جميل التميمي في "ظروف غامضة" داخل سجون الاحتلال
للتوضيح (أرشيفية)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، اليوم الأربعاء، وفاة السجين الفلسطيني، جميل التميمي (63 عاما) من القدس المحتلة، في ظروف غامضة، في السجون الإسرائيلية.

ووفقا لما نشرته إدارة السجون الإسرائيلية في بيان صدر عنها، فقد تم العثور على التميمي ممددا على الأرض في زنزانته في سجن "نيتسان"، وهو فاقد الوعي ودون نبض.

وأضحت الهيئة، في بيان مقتضب صدر عنها، أن السجين التميمي معتقل على خلفية مدنية، محملة الاحتلال "المسؤولية الكاملة عن موته".

يذكر أن نادي الأسير الفلسطيني، أعلن مساء أمس، الثلاثاء، إصابة 60 أسيرا فلسطينيا جديدا، في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بفيروس كورونا.

وأوضح نادي الأسير في بيان مقتضب، أنه تم تسجيل 60 إصابة لأسرى فلسطينيين في سجن "إيشل - بئر السبع" جنوبي البلاد.

وأشار النادي، إلى أن أكثر من 590 أسيرا فلسطينيا، أُصيبوا بفيروس كورونا، منذ بداية الجائحة.

وحتى نهاية كانون الأول/ ديسمبر 2021، بلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، قرابة 4600، بينهم نحو 600 مريض، وفق مؤسسات معنية بشؤون الأسرى.

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#جميل التميمي
#هيئة شؤون الأسرى والمحررين

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