وزارة التعليم تسعى لإرغام المعلمين على العمل بعد تعليمات النقابة

تعمل وزارة التعليم الإسرائيلية، في هذه الأثناء، على إصدار "أمر منع" في محاولة لإرغام المعلمين على العمل، يوم غد، الخميس، وذلك بعد تعليمات النقابة التي طالبت العاملين فيها بالامتناع عن الحضور إلى المدارس ورياض الأطفال، في خطوة احتجاجية على قرار الحكومة المتعلق بمخطط الحجر الصحي للطلاب.

وفي وقت سابق الأربعاء، قررت الحكومة إعفاء طلاب المدارس الذين خالطوا مريضا بفيروس كورونا من الخضوع للحجر الصحي، بدءا من يوم، الخميس، وذلك مقابل تنفيذ مخطط الفحص، كما بحثت الحكومة سبل الرقابة على الالتزام بالتعليمات الجديدة وإنفاذ القرارات المتعلقة بفحوصات الطلاب.

وجاء قرار الحكومة الذي اتخذ بالتوافق بين رئيس الحكومة، نفتالي بينيت، ووزير الصحة، نيتسان هوروفيتس، خلافا لتوصيات الخبراء في وزارة الصحة الذين اقترحوا تأجيل خطة إعفاء الطلاب من الحجر الصحي لمدة 10 أيام؛ وذلك بناء على توصية من نقابة أطباء الأطفال، في ظل زيادة المعطيات الخاصة بالمراضة والاستشفاء في المشافي بين صفوف الأطفال.

وفي أعقاب قرار الحكومة، أبلغت السكرتيرة العامة لنقابة المعلمين (الهستدروت)، يافا بن دافيد، كافة أعضاء النقابة، بما يشمل جميع المعلمين والمعلمات (بما يشمل معلمات رياض الأطفال)، بعدم الحضور للمدارس، الخميس، وذلك كـ"خطوة نقابية احتجاجية"، بحسب ما جاء في بيان مقتضب صدر عن النقابة.

وأوضحت النقابة أن قرارها يأتي إثر قرار الحكومة إلغاء الحجر الصحي المفروض على طلاب المدارس، الأمر الذي اعتبرت أنه "يشكل خطرا على المعلمين والمعلمات في كافة المدارس"، وأفادن بأن القرار لا يشمل "مدارس التربية الخاصة".

كما أوعز رئيس نقابة المدراء والموظفين وعمال الإدارة في جهاز التعليم (هستدروت هماعوف - نضم المساعدات في الروضات)، المحامي غيل بار طال، لكافة مساعدات الروضات في كافة أنحاء البلاد، "عدم الوصول غدا إلى أماكن عملهن ما دام لم يتواجد هناك معلمات للروضات، وعدم فتح الروضات باستثناء التعليم الخاص".