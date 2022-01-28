بهاء الحريري يعلن دخول المعترك السياسي خلفا لشقيقه المعتزل سعد

أعلن بهاء الحريري، نجل رئيس الوزراء الراحل، رفيق الحريري، وشقيق رئيس الوزراء الأسبق، سعد الحريري، اليوم، الجمعة، خوض المعترك السياسي.

وجاء إعلان بهاء في فيديو مسجّل نشره على حسابه في موقع "تويتر"، بعد أقلّ من أسبوع على اعتزال شقيقه سعد وتيار "المستقبل" الذي يرأسه وأسسه والدهما العمل السياسي.

رسالة من بهاء الحريري.. pic.twitter.com/mNkHKVNDpr — Bahaa Rafik Hariri (@bahaa_hariri_) January 28, 2022

وقال بهاء "سوف نخوض معركة استرداد الوطن واسترداد سيادة الوطن من محتليها. سوف أستكمل مسيرة الرئيس الشهيد رفيق الحريري". مشيرا إلى أنه سيكون في لبنان قريبا.

وطرح اسم بهاء الحريري أكثر من مرّة خلال السنوات الماضية، لوراثة سعد، خصوصًا مع تأسيسه لعدد من وسائل الإعلام المحليّة، إضافة إلى العلاقات التي تجمعه بالسعودية والإمارات.

وقال الحريري "سوف نخوض معركة استرداد الوطن واسترداد سيادة الوطن من محتليها. سوف أستكمل مسيرة الرئيس الشهيد رفيق الحريري". مشيرا إلى أنه سيكون في لبنان قريبا.

وانتقد شقيقه سعد، دون تسميته، قائلا "يجب التأكيد على ألّا ديننا ولا أخلاقنا ولا تربيتنا، نحن أبناء الرئيس الشهيد رفيق الحريري، تسمح لنا بالتخلّي عن مسؤوليّتنا بوضع جميع إمكاناتنا في سبيل نهضة لبنان".

وتابع أنّ "أيّ تضليل أو تخويف من فراغ على مستوى أيّ مكوّن من مكوّنات المجتمع اللبناني يخدم فقط أعداء الوطن، فما بالكم من التخويف بالفراغ في أكبر طائفة في لبنان، التي لي شرف الانتماء إليه".