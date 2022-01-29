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الصحة الإسرائيلية: نحو ألف إصابة كورونا بحالة خطيرة

تاريخ النشر: 29/01/2022 - 21:28

الصحة الإسرائيلية: نحو ألف إصابة كورونا بحالة خطيرة
رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتاليي بينيت (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: طارق طه

أفادت معطيات نشرتها وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء السبت، أن عدد المصابين فيروس كورونا والمصنفة حالتهم بالخطرة وصل إلى 1,010.

وتبين أن معامل تناقل العدوى تراجع إلى 1.01، بعد أن وصل إلى 2 في بداية الشهر الحالي. ويوجد حاليا 444,886 مريضا بكورونا، غالبيتهم العظمى في حالة طفيفة.

وأشارت معطيات الوزارة إلى أنه تم تسجيل 22,550 إصابة بفيروس كورونا، فيما سجّلت الوزارة ما نحو 53 ألف إصابة بكورونا يوم الجمعة، إثر إجراء 226,523 فحصا لكورونا. وتبين أن نسبة الفحوصات الموجبة للفيروس هي 27.44%.

ووصل عدد وفيات فيروس كورونا في البلاد منذ تفشي الجائحة إلى 8657 وفي نهاية الأسبوع توفي 38 شخصًا إثر إصابتهم بفيروس كورونا وتدهور حالاتهم الصحية.

وتلقى الجرعة الرابعة من اللقاح المضاد لكورونا 627,407 شخصا، وتلقى الجرعة الثالثة 4,437,869 أشخاص، وتلقى الجرعة الثانية 6,084,444 شخصا، وتلقى الجرعة الأولى 6,690,310 شخصا.

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#فيروس كورونا
#الصحة الإسرائيلية

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