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جنين: قتيل بجريمة إطلاق نار في السيلة الحارثية

تاريخ النشر: 29/01/2022 - 12:48

جنين: قتيل بجريمة إطلاق نار في السيلة الحارثية
من مكان الجريمة (فيسبوك)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

قتل الشاب أحمد أبو عبيد، اليوم السبت، من جراء تعرضه لإطلاق النار في بلدة السيلة الحارثية غرب جنين.

وأفاد المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية، العقيد لؤي ارزيقات، بأن "مجهولين أطلقوا النار على مواطن في بلدة السيلة الحارثية غرب جنين، مما أدى إلى مقتله".

وقال في بيان مقتضب، إن "قوة من الشرطة والأجهزة الأمنية ت تحركت إلى المكان"، للوقوف على ملابسات الحادث، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

ولم تعرف بعد خلفية الجريمة، وسط تقارير أولية تتحدث عن "جريمة ثأر".

وعلم أن الضحية من مدينة جنين، وهو في الثلاثينات من العمر، ويسكن منذ مدة في بلدة السيلة الحارثية.

وكان الضحية قد قضى نحو 18 عاما في السجن، عقوبة على تورطه في جريمة قتل سابقة، وبعد خروجه سافر إلى الأردن قبل أن يقرر العودة إلى جنين مؤخرًا.

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#أحمد أبو عبيد
#جريمة إطلاق نار
#السيلة الحارثية

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