إصابتان خطيرتان في حادث طرق بيافا

أصيب سائق دراجة نارية (50 عاما) وشاب (25 عاما) في حادث طرق وقع بين دراجة نارية وعابر سبيل في مدينة يافا، فجر اليوم الأحد.

وذكرت مصادر طبية أن الخمسيني أصيب بجروح وصفت بأنها خطيرة، فيما تراوحت إصابة الشاب بين الخطيرة والمتوسطة.

وقدم الطاقم الطبي من مؤسسة "نجمة داود الحمراء" العلاجات الأولية للمصابين في مكان الحادث، ونقلهما على وجه السرعة بسيارتي العلاج المكثف إلى مستشفى "إيخيلوف" في مدينة تل أبيب.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.