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الناصرة: إصابة خطيرة لشاب بجريمة إطلاق نار

تاريخ النشر: 31/01/2022 - 21:47

الناصرة: إصابة خطيرة لشاب بجريمة إطلاق نار
(توضيحية من الأرشيف)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أُصيب شاب يبلغ من العمر 24 عاما بجراح خطيرة، جرّاء تعرّضه لإطلاق نار في مدينة الناصرة في وقت متأخر من مساء الإثنين.

وذكرت الشرطة في بيان أنّ الشاب قد أُصيب برصاص أُطلِق من سيارة مارّة من المكان الذين تواجد فيه الشاب داخل سيارته كذلك.

وأوضحت أن الشاب نُقِل للمشفى "الإيطالي" في حالة خطيرة، بعد أن قُدِّمت له الإسعافات الأوليّة من قِ[ل طاقم طبيّ.

ولم تبلغ الشرطة عن اعتقال أيّ مشتبه بهم، غير أنها ذكرت أن عناصرها وصلوا إلى المكان، "لتحديد مكان المشتبه بهم في إطلاق النار". وذكرت أنّها فتحت تحقيقا بملابسات الجريمة.

كما قالت الشرطة في البيان ذاته، إنّ "خلفية الجريمة صراع بين مجرمين".

وفي وقت سابق الإثنين، وقع تبادل إطلاق نار، بين دورية تابعة للشرطة ومجهوليْن اثنين، في قرية مجد الكروم، خلال مطاردة بوليسية أعقبت عملية سطو مسلح على محل مجوهرات في بلدة البعنة المجاورة.

وجاء ذلك بعد إصابة 3 أشخاص بجراح متفاوتة، تعرّض أحدهم لجراح خطيرة، جرّاء شجار نشب في مدينة القدس المحتلة، مساء الإثنين.

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#الناصرة
#إطلاق نار
#جريمة
#العنف والجريمة في المجتمع العربي
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