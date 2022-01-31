عباس يجري محادثات مع وزير الخارجية الأميركي

أجرى الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، مباحثات هاتفية مع وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، بحسب ما أعلن مسؤول فلسطيني، مساء اليوم، الإثنين.

وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية، حسين الشيخ، في تغريدة على "تويتر": "جرت مكالمة هاتفية قبل قليل بين السيد الرئيس ووزير الخارجية الأميركي، السيد بلينكن".

وأضاف أن المباحثات "تناولت آخر التطورات والمستجدات في المنطقة".

جرت مكالمة هاتفية قبل قليل بين السيد الرئيس ووزير الخارجية الامريكي السيد بلينكن حيث تناولت اخر التطورات والمستجدات في المنطقة . — حسين الشيخ Hussein Al Sheikh (@HusseinSheikhpl) January 31, 2022

ولم يورد القيادي الفلسطيني أي تفاصيل أخرى عن فحوى المكالمة، لكن القيادة الفلسطينية سبق وعبرت عن استيائها من "ضبابية" الموقف الأميركي من "عملية السلام".

وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، أمس، الأحد، إن "الاتصالات مع الإدارة الأميركية مستمرة، وتسير ببطء شديد".

وأضاف أن تلك الاتصالات "لم تصل إلى نتائج بعد حول القضايا الأساسية، وعلى رأسها تنفيذ وعود الرئيس (الأميركي جو) بايدن سواء فيما يتعلق بالقدس، أو إعادة فتح القنصلية (بالقدس)، أو وقف الاستيطان الإسرائيلي".

وتابع: "نأسف لضبابية الموقف الأميركي الحالي الذي لا يخدم قضية السلام وحل الدولتين".

ووعد بايدن بإعادة فتح مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن الذي أغلقته الخارجية الأميركية عام 2018، وإعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس التي أغلقها الرئيس السابق دونالد ترامب عام 2019، وهو ما لم يتم حتى الآن.