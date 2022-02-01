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إصابة خطيرة لعامل من رهط في جريمة إطلاق نار

تاريخ النشر: 01/02/2022 - 11:53

إصابة خطيرة لعامل من رهط في جريمة إطلاق نار
من المكان، اليوم (تصوير طاقم الإنقاذ)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

أصيب عامل، في الأربعينيات من عمره، بجروح خطيرة في جريمة إطلاق نار وقعت داخل مصنع للدواجن في منطقة النقب، صباح اليوم الثلاثاء.

ووفقا للشرطة فإنه، على ما يبدو، اندلع شجار بين عمال من رهط، ما أسفر عن إصابة شاب من المدينة بجروح خطيرة وغير مستقرة إثر تعرضه لإطلاق نار من عامل آخر، وتم نقله على إثرها لتلقي العلاج في مستشفى "سوروكا" في بئر السبع .ووصلت إلى المكان قوات من الشرطة، وباشرت بجمع الأدلة والتحقيق في ملابسات الجريمة .

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#رهط
#النقب
#العنف والجريمة
#إطلاق نار

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