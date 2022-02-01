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الصحة الفلسطينية: 11,016 إصابة جديدة بكورونا و12 حالة وفاة

تاريخ النشر: 01/02/2022 - 14:30

الصحة الفلسطينية: 11,016 إصابة جديدة بكورونا و12 حالة وفاة
مركز فحص كورونا في نابلس (أ ب أ)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 11,016 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى 12 حالة وفاة جديدة تأثرا بالإصابة بالفيروس، وذلك خلال الساعات الـ24 الأحيرة.

وأوضحت وزيرة الصحة، مي كيلة، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا بلغت 87.6% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 11.5% ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: ضواحي القدس - 217، طولكرم - 678، الخليل - 1004، بيت لحم - 681، قلقيلية - 247، رام الله والبيرة - 1,212، سلفيت - 249، جنين - 426، نابلس - 1,039، طوباس - 116، أريحا والأغوار - 198، قطاع غزة - 2549، وفي مدينة القدس - 2400 حالة.

وسجلت 8 حالات وفاة في قطاع غزة، بالإضافة إلى حالتين في الخليل، بينهم رضيعة بعمر شهرين من بلدة إذنا، وحالة في قلقيلية وأخرى في نابلس، نتيجة الإصابة بفيروس كورونا.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 82 مريضًا في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 173 مريضا، بينهم 25 مريضًا على أجهزة التنفس الاصطناعي.

هذا، وأعلنت الصحة الفلسطينية، اليوم، تسلمها مركبتي تبريد من وزارة الصحة العالمية، وذلك "امتدادا لدعمها المستمر لنظام الصحة الفلسطيني وجهود الاستجابة لجائحة كورونا على المستوى الوطني"، بحسب ما جاء في بيان صدر عن الوزارة.

وأشادت الوزيرة كيلة بدعم جمهورية ألمانيا الاتحادية، ومنظمة الصحة العالمية للنظام الصحي الفلسطيني، مؤكدة أن "هذا الدعم سيساعد وزارة الصحة في التصدي لجائحة كورونا، واستمرار حملة التطعيم الوطنية بكفاءة عالية".

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#فيروس كورونا
#شاحنة تبريد
#الاحتلال الإسرائيلي

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