بينيت: حملتنا ضدّ طهران مستمرّة باتفاق نوويّ بفيينا أو بدونه

أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، أن تل أبيب مستمرّة في العمل ضدّ طهران، بغضّ النظر عن نتائج المباحثات الهادفة لإحياء الاتفاق بشأن برنامجها النووي في فيينا، غير أنه أعرب عن أمله في أن "تنتهي (المحادثات) دون اتفاق". كما أعلن أنه "في غضون عام تقريبًا، سيطلق الجيش الإسرائيلي نظامَ اعتراض بالليزر".

جاء ذلك خلال مشاركة بينيت في المؤتمر الدولي السنوي الخامس عشر لمعهد دراسات الأمن القومي الإسرائيليّ (INSS) في تل أبيب، مساء اليوم الثلاثاء.

وقال بينيت خلال المؤتمر إنه "في كلتا الحالتين تستمر حملتنا (ضدّ إيران). وسيظل الإيرانيون إيرانيين".

وأضاف أن "نظام إضعاف إيران بدأ ويجري تنفيذه بجميع أبعاده: النووية، والاقتصادية، والسيبرانية، والعمليات السرية والعلنية".

وذكر أنه "بينما يجلس مسؤولو الخارجية الإيرانية في فيينا مع القوى العظمى (خلال المحادثات بينهما)، فإن الحرس الثوري (الإيراني) يتصرف مثل ’بلطجي الحيّ’ ويهاجم الإمارات، وغيرها؛ وهذا هو تعريف: ’المفاوضات تحت النار’".

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