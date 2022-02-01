إصابات بينها خطيرة في حادث طرق بالنقب

أصيب خمسة أشخاص في حادث طرق وقع بين شاحنة وسيارة خصوصية على شارع 264 بالقرب من مدينة رهط في منطقة النقب، جنوبي البلاد، اليوم الثلاثاء.

وقدمت الطواقم الطبية من مؤسسة "نجمة داود الحمراء" التي استُدعيت إلى المكان العلاجات الأولية لخمسة مصابين، وصفت حالة مسن ومسنة بأنها خطيرة، وحالة طفلة (10 أعوام) بأنها متوسطة، وحالة آخرين بالطفيفة. وجرى نقل المصابين إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع لاستكمال العلاج.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.

يذكر أن امرأة تُدعى فرحانة عبد الخالق عوكل أبو زيد من رهط لقيت مصرعها إثر إصابتها بجروح وصفت بأنها حرجة في حادث دهس وقع بالمدينة، صباح اليوم.

من مكان الحادث، اليوم (تصوير طاقم الإنقاذ)

هذا، ويستدل من معطيات وإحصائيات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد، أن 22 شخصا، بينهم 7 من المجتمع العربي، لقوا مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع المختلفة، منذ مطلع العام 2022 ولغاية يوم 31 كانون الثاني/ يناير الجاري.

ولقي 369 شخصا في البلاد مصارعهم بحوادث الطرق في العام 2021، مقارنة بـ306 ضحايا في العام 2020، و355 ضحية في العام 2019.

وبلغ عدد الضحايا العرب في العام 2021 الذين لقوا مصارعهم في حوادث الطرق بالبلاد 109 ضحايا مقابل 99 ضحية في العام 2020 و110 ضحايا في العام 2019.