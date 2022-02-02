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الاحتلال يدعي إطلاق النار على قواته المتمركزة قرب مستوطنة "حومش"

تاريخ النشر: 02/02/2022 - 22:10

الاحتلال يدعي إطلاق النار على قواته المتمركزة قرب مستوطنة "حومش"
(أرشيفية - أ ب أ)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

ادعى جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأربعاء، تعرض قواته المتمركزة في نقطة عسكرية قريبة من نابلس، شمالي الضفة الغربية المحتلة، لعملية إطلاق نار وذلك للمرة الثالثة خلال أسبوع، فيما انسحب المنفذون.

وجاء في بيان صدر عن جيش الاحتلال أن "عملية إطلاق نار من سيارة عابرة استهدف موقعا للجنود المتمركزين في أحد مداخل مدينة نابلس". وأضاف أن "لم يصب أحد في صفوف قواتنا"، وأضاف أن قواته شرعت في عمليات البحث عن المنفذين.

وأفادت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال أغلقت حاجز بيت فوريك، شرق نابلس، في كلا الاتجاهين. كما أغلقت قوات الاحتلال الشارع الرئيسي لبلدة حوارة جنوب نابلس، وشرعت بعمليات بتفتيش.

فيما لفت موقع "واللا" الإسرائيلي إلى أن الاحتلال فشل في عمليات إطلاق النار الثلاث التي وقعت خلال الأسبوع الأخير، دون وقوع إصابات، في العثور على المنفذين، رغم إعلانه عن تنفيذ عمليات بحث وتفتيش واسعة.

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#الجيش الإسرائيلي
#عملية إطلاق نار

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