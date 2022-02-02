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الموت يغيّب المربّي والأديب المناضل حنّا أبو حنّا

تاريخ النشر: 02/02/2022 - 19:32

الموت يغيّب المربّي والأديب المناضل حنّا أبو حنّا
عرب ٤٨

غيّب الموت، المربيّ والأديب المناضل حنّا أبو حنّا، مساء اليوم الأربعاء، عن عمر ناهز 94 عاما.

وولد أبو حنا في الرينة عام 1928، وهو ينتمي إلى الجيل الأول من شعراء المقاومة العرب في إسرائيل.

وعمل حنا مديرًا للكلية الأرثوذكسية العربية في حيفا حتى عام 1987، ومُحاضرًا في جامعة حيفا وكلية إعداد المعلمين عام 1973.

وشارك الراحل أبو حنا في إصدار مجلة "الجديد" عام 1951، و"الغد" عام 1953، و"المواكب" عام 1984 و"المواقف" عام 1993. كما ساهم بتأسيس جوقة الطليعة، وكان عضوا في الهيئة الإدارية لـ"المسرح الناهض"، و"مسرح الميدان" في حيفا.

كما شارك في تحرير وإعداد برامج الطلبة في إذاعتَي القدس والشرق الأدنى.

وتنقَّل أبو حنا بين القدس، ورام الله، وجفنا، وأسدود، وقرية نجد، وحيفا، والناصرة، والرينة، وكانت السلطات الإسرائيلية قد اعتقلته في سجن الرملة عام 1958.

وفي الصِّغَر، تعلّم أبو حنا في الكُتاب في قرية أسدود التي دُمرت بالنكبة، ليلتحق بعد ذلك بالمدرسة الابتدائية "المدرسة الأميرية- مدرسة المعارف للبنين" في حيفا.

بعد ذلك، وبعد إقامة لم تطل كثيرا في حيفا، انتقل الراحل إلى الناصرة وكان من بين الطلبة المشاركين في ثورات عام 1936.

ثم التحق بمدرسة اللاتين في الرينة مدة من الزمن، انتقل بعدها لينهي دراسته الثانوية في مدرسة المعارف في الناصرة.

وأبو حنّا حاصل على الماجستير في الأدب، التي نالها بعد نيْل درجة البكالوريوس في الأدب الإنجليزي من جامعة حيفا.

يُذكر أن الراحل، قد تقاعد من "الكلية الأرثوذكسية العربية" عام 1987، وعمِل في "كلية إعداد المعلمين العرب" في حيفا حتى سنة 1995.

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