جسر الزرقاء: اتهام قاصر في جريمة قتل محمد عماش

قدمت النيابة العامة إلى المحكمة في حيفا اليوم، الأربعاء، لائحة اتهام ضد قاصر (16.5 عاما) من جسر الزرقاء على خلفية اقترافه جريمة قتل الشاب محمد عماش (25 عاما) في البلدة.

وأرفقت بلائحة الاتهام طلبا لتمديد فترة اعتقال المتهم حتى الانتهاء من كافة الإجراءات القضائية ضده.

ويستدل من لائحة الاتهام أن "خلافا نشب بين المتهم وجيران الضحية، في أعقابه وصل القاصر مع صديق له إلى منزل الجيران وقام بمواجهتهم وبدأ بإطلاق شتائم بصوت عال والاعتداء على السيارات المركونة قرب المنزل وبحوزته سكين".

كما جاء في لائحة الاتهام أنه "عندما لاحظ المتهم بالضحية وهو يقف مع شخص آخر صرخ عليه مطالبا إياهما بعدم النظر إليه وقام بشتمهما، وفي أعقاب ذلك قرر المتهم قتل الضحية إذ أقدم على طعنه في صدره، فيما خطى الضحية عدة خطوات ودخل إلى منزله ثم انهار فاقدا الوعي وأقر وفاته لاحقا في المستشفى بعد فشل محاولات إنقاذ حياته".