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وزير الأمن الإسرائيلي غانتس يصل إلى البحرين

تاريخ النشر: 02/02/2022 - 15:43

وزير الأمن الإسرائيلي غانتس يصل إلى البحرين
(أرشيفية - أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: بلال ضاهر

وصل وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، عصر اليوم الاربعاء، إلى المنامة في زيارة رسمية، هي الأولى من نوعها لوزير أمن إسرائيلي للبحرين منذ توقيع "اتفاقيات أبراهام". وكان قد تم فرض تعتيم على هذه الزيارة ولم ينشر عنها مسبقا.

واستقبل وزير الدفاع البحريني، عبد الله بن حسان النعيمي، غانتس فور وصوله بمراسم رسمية واستعرض حرس الشرف. وسيوقع غانتس خلال زيارته على اتفاق تعاون أمني مع نظيره البحريني، كما سيلتقي مع ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، ومع ولي العهد سلمان بن أحمد آل خليفة ومع مسؤولين عسكريين بحرينيين.

ومرّت طائرة غانتس في طريقها إلى البحرين فوق العاصمة الأردنية عمان والأجواء الأردنية وكذلك في الأجواء السعودية.

والطائرة التي نقلت غانتس إلى البحرين من طراز "بوينغ 707"، تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، وهي الطائرة نفسها التي نقلت الرئيس المصري الأسبق، أنور السادات، إلى إسرائيل، في العام 1977.

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#البحرين
#إسرائيل
#بيني غانتس
#اتفاق تعاون أمني

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