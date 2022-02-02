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3 إصابات حرجة في حادث طرق قرب نابلس

تاريخ النشر: 02/02/2022 - 20:38

3 إصابات حرجة في حادث طرق قرب نابلس
توضيحية من الأرشيف
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

أُصيب 3 أشخاص بإصابات حرجة في حادث طرق قرب نابلس بالضفة الغربية المحتلة، مساء اليوم الأربعاء.

وجاء في التفاصيل أن الحادث وقع لمركبة فلسطينية، على شارع 505 بالقرب من جماعين لتي تقع إلى الجنوب الغربي من نابلس شمالي الضفة.

وعُلِم أنّ مصابين فلسطينيين علقوا بمركبتهم، قبل أن يتمّ تخليصهم منها، إذ كانوا فاقدي الوعي.

وفي السادس من الشهر الماضي، لقي 8 فتيان، مصارعهم، وأُصيب آخرون، جرّاء حادث سير وقع بالقرب من قرية فصايل في منطقة الأغوار في الضفة الغربية. والضحايا جميعهم من بلدة عقربة قرب نابلس، وقال رئيس بلديتها حينها، إن أعمارهم تتراوح بين 14 و17 عامًا. وهم: جاسر زاهر بني جامع، ومحمد حمزة بني جامع، وحمادة حكمت بني جابر، وزيد معتصم بني منيه، وبراء زكريا بني منيه، وحمادة حسام علي بني جامع، ومعتز إبراهيم دلة، ويزيد برهان بني جامع.

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#جنين
#حادث طرق
#مركبة فلسطينية

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