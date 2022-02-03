إردوغان: الرئيس الإسرائيليّ يزور تركيا أواسط آذار

أعلن الرئيس التركيّ، رجب طيب إردوغان، أن الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، سيجري زيارة إلى تركيا أواسط آذار/ مارس المقبل.

جاء ذلك في تصريح صحافي، اليوم الخميس، قبيل توجهه إلى أوكرانيا، من مطار أسن بوغا الدولي بالعاصمة التركية أنقرة.

وقال إردوغان: "زيارة الرئيس الإسرائيلي إلى تركيا ستجري أواسط مارس (آذار) القادم".

وأضاف إردوغان: "وبهذه الزيارة سنسعى لوضع علاقاتنا الثنائية على أرضية أكثر إيجابية في المستقبل".

وتابع: "هذا النهج الذي نتبعه موجود أيضا في إسرائيل. ربما نقوم بإرسال ممثلينا إلى إسرائيل قبيل زيارة هرتسوغ إلى تركيا كما فعلوا لتمهيد بدء المرحلة".

وفي الثلاثين من الشهر الماضي، قال مصدر إسرائيلي مطلع على خلفية اللقاء المرتقب بين هرتسوغ، ونظيره التركي، إن إسرائيل تسعى حاليا إلى تحسين جزئي لعلاقاتها مع تركيا، "وتحويلها من علاقات ’جامدة’ إلى ’فاترة’"، حسبما نقلت عنه صحيفة "هآرتس" حينها.

وبحسب الصحيفة، فإنه في إسرائيل يواجهون صعوبة في رسم اتجاه تقدم العلاقات مع تركيا في الفترة القريبة، وأن "التخوف المركزي"، الذي تعالى في مداولات مختلفة عُقدت في إسرائيل مؤخرا، هو أن الغاية من سعي إردوغان إلى تحسين العلاقات هي "مساعدته في إنقاذ بلاده من الأزمة الاقتصادية الشديدة التي تواجهها"، وأنه "عندما تنشأ أزمة أخرى بين إسرائيل وتركيا، سينقلب التعامل التركي مع إسرائيل مجددا".

والأمر الأساسي الذي برز في هذه المداولات الإسرائيلية، التي جرت في وزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي والموساد، وجرى خلالها التداول في إمكانيات تحسين العلاقات، هو "التشكيك في نوايا إردوغان".