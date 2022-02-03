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إصابة خطيرة لشاب تعرض لاعتداء في حيفا

تاريخ النشر: 03/02/2022 - 15:26

إصابة خطيرة لشاب تعرض لاعتداء في حيفا
من المكان في حيفا، اليوم (تصوير الشرطة)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

أصيب شاب بجروح وصفت بأنها خطيرة إثر تعرضه لاعتداء عنيف في مدينة حيفا، بعد ظهر اليوم الخميس.

وجاء في التفاصيل أنه قدم طاقم طبي من مؤسسة "نجمة داود الحمراء" العلاج الأولي لمصاب عانى جروحا خطيرة، ونقله إلى مستشفى "رمبام" في المدينة لاستكمال العلاج.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أن "مركز نجمة داوود الحمراء في منطقة الكرمل تلقى بلاغا، الساعة 14:44، حول إصابة شاب (26 عاما) من جراء تعرضه للطعن في حيفا، وقدم الطاقم الطبي العلاجات الأولية للمصاب، والذي وصفت جروحه بالخطيرة، وأحيل لاستكمال العلاج في مستشفى رمبام".

هذا، واعتقلت الشرطة أحد سكان حيفا (75 عاما) للاشتباه بطعن الشاب. ويظهر من التحقيق الأولي أن المشتبه به طعن الشاب، في العشرينيات من عمره، من الفريديس، وأصابه بجروح خطيرة. والخلفية والظروف قيد التحقيق.

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#حيفا
#العنف والجريمة
#اعتداءات

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