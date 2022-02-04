وفاة جلال الشرقاوي مخرج مسرحيّة "مدرسة المشاغبين"

توفي اليوم الجمعة، المخرج المسرحي المصري الكبير جلال الشرقاوي، الذي أخرج مسرحية "مدرسة المشاغبين" الشهيرة عن عمر يناهز 88 عاما، بحسب ما أعلنت ابنته عبير الشرقاوي عبر صفحتها في "فيسبوك".

وجاءت وفاة الشرقاوي تأثرا بإصابته بفيروس كورونا قبل أيام، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء المصرية الرسمية عن الفنان المصري إيهاب فهمي، عضو مجلس نقابة الممثلين بالبلاد.

وقال فهمي: "توفي الفنان القدير جلال الشرقاوي عن عمر ناهز 88 عاما وذلك بعد إصابته بفيروس كورونا منذ أيام".

وأضاف: "صلاة الجنازة على أستاذ الأجيال جلال الشرقاوي من مسجد مصطفى محمود (غربي العاصمة القاهرة) بعد صلاة الجمعة".

ويعد الشرقاوي من أبرز مخرجي المسرح المصري في الستينيات والسبعينيات، إذ قدم عدة أعمال حققت نجاحا لافتا أهمها على الإطلاق مسرحية "مدرسة المشاغبين" التي قام ببطولتها عادل إمام والممثل المصري الراحل سعيد صالح، والفنانة المصرية الراحلة سهير البابلي.

وترك الشرقاوي إرثا فنيا كبيرا، خاصة في مجال المسرح، حيث أخرج عددا من المسرحيات الناجحة مثل "دستور يا أسيادنا"، فيما تظل "مدرسة المشاغبين" أيقونة المسرحيات الكوميدية العربية.

وتأتي وفاة الشرقاوي بعد ساعات قليلة من وفاة الفنانة المصرية عايدة عبد العزيز، التي شيع جثمانها، اليوم الجمعة.

وأفادت وكالة الأنباء المصرية، بأن عبد العزيز توفيت عن عمر ناهز 92 عاما بعد صراع مع المرض.

وقدمت الراحلة عايدة عبد العزيز عددًا كبيرًا من الأدوار طوال مشوارها الفني، ومن أشهر أعمالها سينمائيا "خرج ولم يعد، والنمر والأنثى"، ودراميا مسلسلات "زينب والعرش، المرايا، وهالة والدراويش، ومحمد رسول الله".

وقالت وزيرة الثقافة المصرية، إيناس عبد الدايم، في بيان اليوم، إن عبد العزيز من "أيقونات الدراما المصرية وتميزت بتجسيد مختلف أنماط الشخصيات ببراعة".