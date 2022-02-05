  2. إسرائيليات
  3. أخبار

تقرير: "خلافات أمنية تهدد بتعليق الرحلات الجوية الإسرائيلية إلى دبي"

تاريخ النشر: 05/02/2022 - 16:18

تقرير: "خلافات أمنية تهدد بتعليق الرحلات الجوية الإسرائيلية إلى دبي"
(أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

كشف تقرير صحافي، اليوم السبت، عن "مخاوف إسرئيلية" من تعليق رحلات الخطوط الجوية الإسرائيلية المتجهة إلى دبي خلال الأيام المقبلة، بسبب خلاف بين جهاز الأمن العام (الشاباك) والسلطات في دبي، حول الترتيبات الأمنية التي تتعلق بالرحلات الجوية.

جاء ذلك بحسب ما أكد مسؤولون إسرائيليون تحدثوا لموقع "واللا"، علما بأن موقع الأخبار السياحية "باسبورت نيوز" كان أول من تحدث عن تعليق محتمل للرحلات بين تل أبيب ودبي، بسبب خلافات حول الترتيبات الأمنية.

وقال مسؤولون إسرائيليون إن مكتب رئيس الحكومة، نفتالي بينيت، ووزارة الخارجية ووزارة المواصلات وجهاز الشاباك "يحاولون حل المشكلة في محادثات مع حكومة الإمارات".

وقال مسؤولو وزارة الخارجية الإسرائيلية إن الحديث عن "مشكلة فنية" يرجحون أنها "ستحل في الأيام المقبلة"، علما بأن الحكومة الإسرائيلية أخطرت شركات الخطوط الجوية الإسرائيلية المتجهة إلى دبي بهذه المسألة.

ونقل التقرير عن مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى، قولهم إنه "في حال عدم التوصل إلى اتفاق، سيتم إيقاف رحلات الشركات الإسرائيلية إلى دبي يوم الثلاثاء المقبل 8 شباط/ فبراير الجاري. وأوضح المسؤولون أنه "إذا تم إيقاف رحلات الشركات الإسرائيلية، فسيؤدي ذلك إلى إلغاء رحلات "فلاي دبي" و"طيران الإمارات" إلى إسرائيل.

وفي تعلقه على التقرير، قالوا في الشاباك إن "نشاط الخطوط الجوية بين تل أبيب ودبي أصبح ممكنا، بفضل الترتيبات التي توصلت إليها أجهزة الأمن الإسرائيلية مع نظرائها في دبي، وفقا للمبادئ والإجراءات الأمنية الإسرائيلية المتعارف عليها في جميع أنحاء العالم".

وأضافوا أنه "في الأشهر الأخيرة، برزت خلافات على المستوى الأمني ​​بين الجهات المختصة في دبي وجهاز أمن الطيران الإسرائيلي، بشكل لا يسمح (بتولي) مسؤولية تأمين الطيران الإسرائيلي".

وتابعوا أنه "في هذه المرحلة تتواصل الجهود باستمرار لحل الخلافات مع السلطات في دبي والتوصل إلى تفاهمات تمكن من خلالها تولي مسؤولية أمن الطيران الإسرائيلي، بواسطة أجهزة الأمن الإسرائيلية".

وأوضح المسؤولون في الشاباك أنه "إذا تم تعليق رحلات الشركات الإسرائيلية إلى دبي، يتم فحص إمكانية نقل الرحلات الجوية الإسرائيلية إلى أبو ظبي"، وشددوا على أن "الخلافات تقتصر على المعايير الأمنية المتبعة في مطار دبي، ولا تتعلق بالمستوى السياسي - الإقليمي إطلاقا".

بودكاست عرب 48

#إسرائيل
#دبي
#تل أبيب
#ترتيبات أمنية
#الخطوط الجوية الإسرائيلية

حوارات

حوار | التربية والتعليم العربي بين إشكاليات الواقع واستشراف المستقبل
حوار | التربية والتعليم العربي بين إشكاليات الواقع واستشراف المستقبل

2022-01-29

حوار | النقب: التهجير الثاني.. تحت ذريعة "الاعتراف"
حوار | النقب: التهجير الثاني.. تحت ذريعة "الاعتراف"

2022-01-22

حوار | تقاطُع النيوليبراليّة والكولونياليّة في الهايتك الإسرائيليّ... ونشوء "طبقة مصلحة" فلسطينيّة
حوار | تقاطُع النيوليبراليّة والكولونياليّة في الهايتك الإسرائيليّ... ونشوء "طبقة مصلحة" فلسطينيّة

2022-01-09

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

مسؤول أمني إسرائيلي: لا نستطيع الحلول مكان الولايات المتحدة إقليميا
مسؤول أمني إسرائيلي: لا نستطيع الحلول مكان الولايات المتحدة إقليميا

2022-02-04

الحكومة الإسرائيلية تلغي تقييدات جديدة لكورونا
الحكومة الإسرائيلية تلغي تقييدات جديدة لكورونا

2022-02-04

السفير الأميركي يلتقي كوخافي بعد اغتيال القرشي واستشهاد مسن فلسطيني
السفير الأميركي يلتقي كوخافي بعد اغتيال القرشي واستشهاد مسن فلسطيني

2022-02-04

الأكثر قراءة

أنقذوا ريان: ساعات حاسمة

أنقذوا ريان: ساعات حاسمة

2022-02-04
حالة الطقس: شديد البرودة وماطر

حالة الطقس: شديد البرودة وماطر

2022-02-04
تفاهة وفهلوة

تفاهة وفهلوة

2022-02-04
جهود إنقاذ الطفل المغربيّ ريان تتواصل: تسلسل زمنيّ لأربعة أيّام في البئر

جهود إنقاذ الطفل المغربيّ ريان تتواصل: تسلسل زمنيّ لأربعة أيّام في البئر

2022-02-04
بار ليف: رفض كوخافي تدخل الجيش لمنع جرائم المستوطنين مخالف للقانون

بار ليف: رفض كوخافي تدخل الجيش لمنع جرائم المستوطنين مخالف للقانون

2022-02-04