السنغال بطلا لكأس الأمم الإفريقية لأول مرة في تاريخها بعد فوزها على مصر بركلات الترجيح

توِّج منتخب السنغال، قبيل انتصاف ليل الأحد، بطلا لكأس الأمم الإفريقية لأول مرة في تاريخه، بعد فوزه على المنتخب المصريّ بركلات الترجيح.

وتعادل الفريقان دون أهداف في نهائي البطولة الذي امتد لـ120 دقيقة (شوطين إضافيين)، لتتفوق السنغال بعدها بركلات الترجيح بأربعة أهداف مقابل هدفين.

وسجّل أهداف المنتخب المصريّ، كل من أحمد سيد زيزو، ومروان حمدي، فيما أضاع كلّ من محمد عبد المنعم ومهند لاشين ضربتين ترجيحيتين.

خلال المباراة ("أ ب")

أما في ما يخصّ المنتخب السنغاليّ، فقد أحرز أهدافه كل من كاليدو كوليبالي، وعبدو ديالو، وبامبا ديانغ، وساديو ماني، فيما أهدر بونا سار ركلة جزاء.

وبهذا الفوز، دخلت السنغال قائمة المتوجين ببطولة أمم إفريقيا لكرة القدم، عقب فوزها بلقب نسخة "الكاميرون 2021".

وبدأ منتخب السنغال اللقاء مهاجما وحاول اختراق الدفاع المصري باللعب على الأطراف مستغلا سرعة أجنحته، ساديو ماني واسماعيلا سارا، والدعم الذي يقدمه خط الوسط بقيادة إدريسا غاي المحترف في صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي.

("أ ب")

وأثمرت محاولات "أسود التيرانغا" عن ركلة جزاء احتسبها حكم اللقاء عند الدقيقة 5، بعد تدخل متهور من محمد عبد المنعم على سايمون سيز، نفذها ماني وتصدى لها محمد أبو جبل باقتدار بعد نصيحة من محمد صلاح الذي توجه إلى مواطنه وحدثه قبل تنفيذ زميله في ليفربول للمخالفة.

وواصل المنتخب السنغالي سيطرته على مجريات اللعب وسط تراجع كبير لمنتخب مصر الذي فضل التراجع والاعتماد كما جرت العادة في مباريات سابقة على المرتدات السريعة، التي كاد محمد صلاح أن يباغت من إحداها مرمى الخصم لولا تألق الحارس إدوارد مندي.

("أ ب")

وعقب الاستراحة، نزل منتخب السنغال أرض ملعب "أوليمبي" ضاغطا، غير أن الحارس أبو جبل كان حاضرا بقوة ليبعد تسديدة خطرة من غاي، ويقف في وجه عرضية مميزة أرسلها ساليو سيسيه قبل أن تصل إلى المهاجم فامارا دييدهو.

وأخطر الفرص المصرية جاءت في الدقيقة 75، حين أرسل أحمد فتوح عرضية مميزة إلى مروان حمدي الذي حولها برأسية ذكية باتجاه المرمى السنغالي لكن كرته جاورت القائم الأيسر للمرمى وأكملت طريقها لخارج الملعب.

("أ ب")

ورغم عديد المحاولات من الطرفين، بقيت نتيجة المباراة سلبية إلى غاية إطلاق الحكم لصافرة النهاية، ليتم اللجوء إلى شوطين إضافيين، فعلا خلالها منتخب السنغال كل شيء للتهديف، لكنه اصطدم بحارس من قيمة أبو جبل الذي كان سببا رئيسيا للذهاب إلى ركلات الترجيح.

وحسم المنتخب السنغالي اللقب الإفريقي الأول له بفضل ركلات الترجيح، حيث سجل زملاء ماني 4 ركلات مقابل 2 لرفاق صلاح.