إصابة حرجة لفتى في حادث طرق بالزرازير

أصيب فتى بجروح بالغة الخطورة في حادث طرق وقع بقرية الزرازير، بعد ظهر اليوم الإثنين.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أن "مركز الاستعلامات 101 تلقى بلاغا عن حادث طرق في قرية الزرازير. وقدم مسعفون ومضمدون العلاجات الأولية وأجروا عمليات إنعاش لفتى يبلغ 16 عاما".

وبحسب المعلومات الأولية، أصيب الفتى الذي كان يقود دراجة كهربائية بجروح بالغة الخطورة من جراء صدمه من قبل سيارة خصوصية، وجرى نقله على وجه السرعة إلى مستشفى "هعيمك" بالعفولة.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.

وفي سياق حوادث الطرق، لقي محمد حسن الصانع، في الثلاثينيات من عمره، من قرية اللقية بالنقب، مصرعه، وأصيب 5 أشخاص بجروح متفاوتة، في حادثي طرق وقعا على طرقات البلاد في ساعات متأخرة من الليل وصباح اليوم الإثنين.

هذا، ويستدل من معطيات وإحصائيات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد، أن 25 شخصا، بينهم 8 من المجتمع العربي، لقوا مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع المختلفة، منذ مطلع العام 2022 ولغاية اليوم. كما تبين أن 8 ضحايا من بينهم لقوا مصارعهم دهسا.

ولقي 369 شخصا في البلاد مصارعهم بحوادث الطرق في العام 2021، مقارنة بـ306 ضحايا في العام 2020، و355 ضحية في العام 2019.

وبلغ عدد الضحايا العرب في العام 2021 الذين لقوا مصارعهم في حوادث الطرق بالبلاد 109 ضحايا مقابل 99 ضحية في العام 2020 و110 ضحايا في العام 2019.