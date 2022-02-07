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المغرب: طفل يلقى مصرعه في بئر تزامنا مع تشييع ريان

تاريخ النشر: 07/02/2022 - 20:01

المغرب: طفل يلقى مصرعه في بئر تزامنا مع تشييع ريان
بعيد انتشال الطفل ريان (توضيحية - "أ ب")
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير: باسل مغربي

لقي طفل (7 سنوات)، اليوم الإثنين، مصرعه غرقا في بئر بمحافظة الخميسات غربيّ المغرب، تزامنا مع تشييع جثمان الطفل ريان، وفق إعلام محلي.

وتوفي الطفل غرقا في بئر مياه بعمق 50 مترا، بقرية "السبت" ببلدية مقام الطلبة، بحسب مواقع إخبارية محلية، ضمنها موقع "العمق" المستقل.

ونقل الموقع عن مصدر محلي، أن الطفل "سقط في البئر في غفلة من أسرته، التي اكتشفت أنه في قعر البئر بعد البحث عنه".

وأضاف: "جرى انتشال جثة الطفل .. ونقلت إلى المستشفى الإقليمي للخميسات قصد التشريح".

ولم يصدر تعقيب رسمي من السلطات حتى إعداد هذا الخبر.

وتزامن الحادث مع مراسيم جنازة الطفل ريان أورام (5 سنوات)، الذي توفي إثر بقائه عالقا أكثر من 100 ساعة في بئر سقط فيه، وهو حدث اجتذب أنظار العالم خلال محاولة إنقاذه.

واستنفرت الآبار المهجورة وزارة الداخلية المغربية في مختلف مناطق المملكة، في سباق مع الزمن لردمها خوفا من تكرار "فاجعة ريان"، وفق إعلام محلي.

ونقلت وسائل إعلام محلية أن "أعوان السلطة"، يجرون إحصاء جميع الآبار العادية والارتوازية، المهجورة، والتي تشكل خطرا على المواطنين خاصة في البوادي.

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