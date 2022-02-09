إصابة خطيرة لعامل قرب حيفا

أصيب شاب، يبلغ 23 عاما من العمر، من مدينة عرابة بجروح وصفت بأنها خطيرة في حادث عمل بكريات آتا في منطقة حيفا، اليوم الأربعاء.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أنه "تلقينا بلاغا الساعة 14:37 حول إصابة عامل في ورشة بناء بكريات آتا، وقدم طاقم طبي العلاجات الأولية للمصاب إذ عانى جروحا خطيرة في أطراف جسده العلوي".

وذكر مضمد من المكان أن "المصاب أصيب في يده من غرض حاد، وعلى الفور قدمنا له العلاجات الأولية ثم نقل إلى مستشفى "رمبام" وهو بحالة خطيرة".

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث إلى جانب إخطارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) وفقا للمقتضى.

وفي سياق حوادث العمل، لقي غازي أبو سبيتان وأحمد زياد الصياد من بلدة الطور قرب القدس، مصرعيهما إثر سقوطهما من علو شاهق في ورشة بناء بمدينة تل أبيب، صباح اليوم.

ويستدل من المعطيات الأخيرة المتوفرة أن 9 عمال لقوا مصارعهم منذ مطلع العام الجاري 2022 ولغاية اليوم، في حين بلغ في العام 2021 عدد ضحايا العمل في الصناعة والتجارة والخدمات والزراعة والبناء 66 ضحية، أكثر من نصفهم من عمال البناء العرب.

وللمقارنة، لقي 65 عاملا بينهم 47 من منطقة الضفة الغربية المحتلة مصارعهم في حوادث العمل بورشات البناء في البلاد خلال العام 2020، وفي العام الماضي 2019 لقي 47 عاملا مصارعهم، إضافة إلى 39 عاملا في العام 2018.

هذا، ومن الجدير ذكره أن حوادث العمل ازدادت بوتيرة خطيرة، إذ ارتفعت أعداد الضحايا والإصابات في ورشات العمل وخاصة فرع البناء. وغالبية ضحايا حوادث العمل في البلاد هم فلسطينيون وأجانب.