مواجهات مع الاحتلال في الضفة: إصابتان بالرصاص الحيّ بأريحا

أصيب شابان بالرصاص الحيّ، اليوم الأربعاء، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم عين السلطان، بمدينة أريحا.

وأفادت مصادر محلية في المخيم، بأن المواجهات اندلعت بين المواطنين وقوات الاحتلال المتمركزة قرب كنيس في مخيم عين السلطان لتوفير الحماية للمستوطنين عقب زيارتهم الكنيس.

وأطلقت قنابل الصوت والغاز والرصاص الحي صوب الشبان، الذين ردوا بإشعال الإطارات المطاطية في محيط المكان.

("أ ب أ")

وأضافت أن المواجهات تسببت بإصابة شابين بالرصاص الحي، نُقلا على إثرها إلى العلاج وحالتهما متوسطة، فيما أصيب آخرون بالاختناق.

وذكرت جمعية "الهلال الأحمر" في بيان ، إن طواقمها "تعاملت مع 7 إصابات في بيت إيل" قرب رام الله.

وأوضحت أن شخصا أُصيب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، فيما أُصيب 6 آخرون جرّاء استشاق الغاز.

("أ ب أ")

وأصيب آخرون، بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط وحالات اختناق، خلال مواجهات اندلعت اليوم، وسط مدينة الخليل، عقب مسيرة منددة بجريمة الاحتلال الإسرائيلي التي استشهد خلالها ثلاثة شبان في مدينة نابلس أمس.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" عن مصادر أمنية، قولها إنّ "قوات الاحتلال المتمركزة على أحد الحواجز العسكرية في شارع الشهداء وسط المدينة، أطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز المسيل للدموع والصوت صوب العشرات من طلبة الجامعات المشاركين في مسيرة منددة بجرائم الاحتلال بحق شعبنا... ما أدى ذلك إلى إصابة شاب برصاصة معدنية في قدمه والعشرات بحالات اختناق".

("أ ب أ")

وكانت مسيرة نظمتها حركة الشبيبة الطلابية بجامعات الخليل، قد انطلقت بعد تجمُّع العشرات من طلبة الجامعات على دوار ابن رشد وسط المدينة، رافعين الشعارات المنددة بجرائم الاحتلال بحق شعبنا.

وطالبوا المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية بمحاسبة الاحتلال وملاحقته دوليا على جرائمه المتواصلة، والتي كان آخرها إعدام الشبان الثلاثة.