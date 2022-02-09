هجوم إسرائيلي في سورية... صافرات الإنذار تدوي في أم الفحم

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، هجوما على مواقع في سورية، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية للنظام السوري ("سانا")، فيما سمع دوي انفجارات وصافرات الإنذار في مواقع شمالي البلاد بما في ذلك في منطقة المثلث.

وجاء في بيان مقتضب صدر عن الجيش الإسرائيلي، أنه تم "تفعيل صافرات الإنذار في مدينة أم الفحم وفي منطقة شومرون" في إشارة إلى شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وفي بيان لاحق، قالت الجبهة الداخلية التابعة للجيش الإسرائيلي إنه "رصد إطلاق صاروخ مضاد للطائرات من الأراضي السورية باتجاه إسرائيل. انفجر الصاروخ في الهواء، ولعدم الحاجة لم يتم اعتراضه".

كما أعلن الجيش الإسرائيلي مهاجمة أنظمة دفاعات جوية في سورية، وقال في بيان لاحق، إنه "في أعقاب إطلاق صاروخ مضاد للطائرات في وقت سابق الليلة (من سورية، تصديا للعدوان الإسرائيلي)، هاجم الجيش الإسرائيلي أهدافًا لأنظمة الدفاعات الجوية في سورية".

وأضاف أنه "من بين الأهداف التي تم استهدافها: رادارات سورية، وبطاريات مضادة للطائرات أطلقت صواريخ أرض - جو على الطائرات الإسرائيلية".

هجوم إسرائيلي على مواقع في #سورية وصافرات الإنذار تدوي في وادي عارة https://t.co/DnMss4zTbU pic.twitter.com/p6g4k0Mup4 — موقع عرب 48 (@arab48website) February 8, 2022

وأفادت مصادر محلية بسماع دوي انفجارين في سماء منطقة المثلث، بالتزامن مع دوي صافرات الإنذار في أم الفحم، فيما رُصدت حركة نشطة للطيران في سماء مدينة حيفا، بحسب ما أفاد شهود عيان.

وأكدت مصادر محلية أن دوي الانفجارات سمعت في محيط مدينة حيفا وفي سماء مدينة جنين، شمالي الضفة المحتلة، ولفتت إلى أن صافرات الإنذار دوت كذلك في منطقة الجليل.

ويرجح أن تكون الانفجارات وانطلاق الإنذارات من جراء تسرب نيران مضادة للطائرات، أطلقتها أنظمة الدفاع الجوي في سورية، في محاولة للتصدي للهجوم الإسرائيلي.

شظايا المضادات السورية قرب قرية جبع، بين مدينتي جنين ونابلس

وذكرت طواقم إنقاذ إسرائيلية أن "حريقا محدودا" اندلع بالقرب من بؤرة "حومش" الاستيطانية المقامة على أراضي بلدتي بُرقة وسيلة الظهر قرب مدينة نابلس في الضفة، من جراء سقوط شظايا الصاروخ المضاد للطائرات الذي لاحق إحدى الطائرات الإسرائيلة التي شاركت بالعدوان.

في المقابل، نقلت "سانا" عن مصدر عسكري قوله: "حوالي الساعة 12:56 من فجر اليوم (الأربعاء) نفذ العدو الإسرائيلي عدوانًا جويًا برشقات من الصواريخ من اتجاه جنوب شرق بيروت".

وأضاف المصدر أنه "عند الساعة 01:10 نفذ (العدو الإسرائيلي) عدوانا بصواريخ أرض - أرض من اتجاه الجولان السوري المحتل، مستهدفًا بعض النقاط في محيط مدينة دمشق".

وتابع "تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها، ويتم العمل على تدقيق نتائج العدوان".

من جانبه، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسنا بأن "انفجارات عنيفة تدوي في مدينة دمشق ومحيطها، نتيجة ضربات إسرائيلية على مواقع عسكرية".

وأضاف أن "المضادات الأرضية التابعة للنظام السوري تحاول التصدي لها في سماء المنطقة".

ونقلت وسائل إعلام رسمية روسية عن مصدر أمني سوري رفيع المستوى، قوله إن "وسائط دفاعنا الجوي تصدت لصواريخ إسرائيلية أثناء محاولة استهدافها بعض المواقع العسكرية في محيط العاصمة دمشق".

وأضاف المصدر الأمني أن الأنظمة الدفاعية السورية "أسقطت معظم الصواريخ الإسرائيلية المعادية قبل وصولها إلى أهدافها".

وعُلم أن شظايا أحد الصواريخ الإسرائيلية التي دمرها الدفاع الجوي السوري سقطت فوق أحد أحياء منطقة ضاحية قدسيا السكنية في ريف دمشق الغربي.