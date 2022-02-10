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تسجيل صوتي لعباس: "سنرّد الصاع صاعين" بعد الاغتيال في نابلس

تاريخ النشر: 10/02/2022 - 20:47

تسجيل صوتي لعباس: "سنرّد الصاع صاعين" بعد الاغتيال في نابلس
من مكان الاغتيال الثلاثاء (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: أحمد دراوشة

قال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم، الخميس، خلال تسجيل صوتي للتعزية بشهداء نابلس الثلاثة، "لن نسمح بتكرار مثل هذه الجرائم، التي لا يمكن السكوت عليها".

ونشر التسجيل الصوتي رئيس المكتب الإعلامي في مفوضية التعبئة والتنظيم لحركة "فتح"، منير الجاغوب، في حسابه على "تويتر".

والشهداء عناصر في "كتائب شهداء الأقصى"، الجناح العسكري لحركة "فتح".

وقال عبّاس "هذه مناسبة صعبة، هذه الأيام التي تمر بها مدينة نابلس باستشهاد الإخوة أدهم ومحمد وأشرف، ونعزي أنفسنا أولا ونعزيكم جميعا، ونعزي عائلات الشهداء والشعب الفلسطيني، وهذه جريمة قتل متعمدة قام بها الاحتلال ضد أبنائنا وشبابنا وأهلنا".

وتابع عباس "سنرد الصاع صاعين، ولن نسمح بتكرار جريمة الاغتيال التي نفذها الاحتلال الصهيوني الغاشم في نابلس، وصبرنا 70 سنة ولكن نفد صبرنا".

وفي وقت سابق، الخميس، دعت "كتائب شهداء الأقصى" الفلسطينية، مقاتليها للنفير العام للرد على عملية الاغتيال.

وعقدت الكتائب، أعلن عباس حلّها عام 2005، مؤتمرا صحافيًّا في البلدة القديمة في نابلس، بعد مسيرة شارك فيها عشرات المسلحين التابعين لها.

وطالبت خلال المؤتمر السلطة الفلسطينية "بإلغاء اتفاقية أوسلو (الموقّعة مع إسرائيل في 1993) لأنها السبب في ما جرى ويجري"، وفق بيان تلاه أحد المسلحين بالمؤتمر.

وأضاف المتحدث "ليعلم القاصي والداني أننا سنفعل وأننا على دماء الشهداء لباقون"، وأكد أن "بنادق مقاتلي الكتائب لن تتجه إلا صوب الاحتلال وأعوانه".

والثلاثاء، اقتحمت قوات الاحتلال بمركبة مدنية بعوارض فلسطينية حي المخفية بمدينة نابلس، ونفذت عملية إطلاق نار تجاه مركبة فلسطينية يستقلها الشبان الثلاثة الذين استشهدوا من فورهم.

واتهمت قوات الاحتلال الشبان بتشكيل خلية لإطلاق النار، نفّذت خمس عمليات على الأقلّ في الضفة الغربية ضد مواقع للاحتلال خلال الأسابيع الأخيرة.

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#محمود عباس
#عملية نابلس
#شهداء نابلس

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