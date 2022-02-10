مصرع عامل سقط عن ارتفاع في القدس

لقي عامل مصرعه إثر سقوطه عن ارتفاع بورشة بناء في مدينة القدس، بعد ظهر اليوم الخميس.

وقدمت الطواقم الطبية التي استُدعيت إلى المكان العلاجات الأولية، وأجرت عمليات إنعاش للعامل، لكنها باءت بالفشل، واضطر الطاقم الطبي لإعلان وفاته على الفور.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث إلى جانب إخطارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) وفقا للمقتضى.

وفي سياق ذي صلة، لقي العاملان غازي أبو سبيتان وأحمد زياد الصياد من بلدة الطور بالقرب من مدينة القدس مصرعيهما إثر سقوطهما من علو شاهق في ورشة بناء بمدينة تل أبيب، أمس الأربعاء.

ويستدل من المعطيات الأخيرة المتوفرة أن 10 عمال لقوا مصارعهم منذ مطلع العام الجاري 2022 ولغاية اليوم، في حين بلغ في العام 2021 عدد ضحايا العمل في الصناعة والتجارة والخدمات والزراعة والبناء 66 ضحية، أكثر من نصفهم من عمال البناء العرب.

وللمقارنة، لقي 65 عاملا بينهم 47 من منطقة الضفة الغربية المحتلة مصارعهم في حوادث العمل بورشات البناء في البلاد خلال العام 2020، وفي العام الماضي 2019 لقي 47 عاملا مصارعهم، إضافة إلى 39 عاملا في العام 2018.

يذكر أن حوادث العمل ازدادت بوتيرة خطيرة، وارتفعت أعداد الضحايا والإصابات في ورشات العمل وخاصة فرع البناء، وغالبية ضحايا حوادث العمل في البلاد فلسطينيون وأجانب.