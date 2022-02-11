دوار الرينة: إصابة بالغة الخطورة لشاب في حادث طرق

أصيب شابان بجراح، اليوم، الجمعة، قرب دوار الرينة، جراء حادث طرق بين دراجة نارية وسيارة خصوصية.

وكان الشابان على متن دراجتهما النارية، ويبلغان من العمر 20 عامًا.

ووصفت جراح أحدهما ببالغة الخطورة ونقل إلى مشفى "رمبام" في حيفا، بينما وصفت جراح الآخر بالمتوسّطة، ونقل إلى المشفى الإيطالي في الناصرة.

وفي وقت سابق، اليوم، لقي الشاب عزام أحمد الطلالقة (20 عاما) من قرية حورة مصرعه، وأصيب آخرون بجروح متفاوتة جراء حادث طرق بين سيارتين خصوصيتين على شارع 6، بالقرب من قرية اللقية في منطقة النقب، جنوبي البلاد.

ووفقا للمعلومات المتوفرة توفي الشاب متأثرا بإصابته البالغة، فيما أصيب خمسة آخرين، وصفت جراح اثنين منهم بأنها متوسطة وثلاثة آخرين بالطفيفة.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.

وفي حادث آخر، الجمعة أيضًا، لقي الشاب قصي محمد علي جعفر (23 عاما) من السواحرة الشرقية إلى الجنوب الشرقي من البلدة القديمة بالقدس مصرعه، صباح اليوم الجمعة، بانقلاب دباب (تراكتورون) في النبي موسى.

وفي حادث انزلاق دراجة نارية، مساء أمس الخميس، لقي الشاب عبد الرحمن دبوس (18 عاما) مصرعه عند الشاطئ الشمالي لعكا.