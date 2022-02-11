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مصرع شخصين في حادث طرق قرب البحر الميت

تاريخ النشر: 11/02/2022 - 22:12

مصرع شخصين في حادث طرق قرب البحر الميت
من مكان الحادث (تصوير سلطة الإنقاذ)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

لقي شخصان مصرعيهما في حادث طرق بين عدة مركبات على شارع 90 باتجاه أريحا بمنطقة البحر الميت، مساء اليوم الجمعة.

وحسب المعلومات المتوفرة، فإن الضحيتين هما الشاب رائد علي العجوري من بلدة روجيب شرق نابلس وهشام إدريس من القدس.

الضحية رائد العجوري

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أنه "تلقينا بلاغا الساعة 19:45 حول حادث طرق بين عدة مركبات على شارع 90، وأقر الطاقم الطبي مصرع شخصين (فلسطينيان)، وقدم العلاجات الأولية لخمسة مصابين آخرين وصفت حالتهم بالمتوسطة".

وأحيل المصابون، على وجه السرعة، بواسطة الطواقم الطبية التابعة للهلال الأحمر إلى المستشفى لتلقي العلاج.

حوادث الطرق: 5 ضحايا خلال ساعات

وفي سياق حوادث الطرق، لقي الشاب عزام أحمد الطلالقة (20 عاما) من قرية حورة بمنطقة النقب متأثرا بجروحه في حادث على شارع 6 بالقرب من قرية اللقية.

وفي حادث آخر، لقي الشاب قصي محمد علي جعفر (23 عاما) من السواحرة الشرقية إلى الجنوب الشرقي من البلدة القديمة بالقدس مصرعه، صباح اليوم الجمعة، بانقلاب دباب (تراكتورون) في النبي موسى.

وفي حادث انزلاق دراجة نارية، مساء أمس الخميس، لقي الشاب عبد الرحمن دبوس (18 عاما) مصرعه عند الشاطئ الشمالي لعكا.

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#حوادث الطرق
#أريحا
#البحر الميت

مصرع شخصين في حادث طرق قرب البحر الميت

مصرع شخصين في حادث طرق قرب البحر الميت

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