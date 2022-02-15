شهيد برصاص الاحتلال في بلدة النبي صالح

استشهد الشاب نهاد أمين البرغوثي من بلدة كفر عين متأثرا بجروحه الخطيرة بنيران قوات الاحتلال في مواجهات نشبت ببلدة النبي صالح، شمال غرب رام الله، اليوم الثلاثاء.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية نبأ استشهاد الشاب برصاص الجيش الإسرائيلي؛ فيما لم تورد مزيدا من التفاصيل.

الشهيد نهاد البرغوثي

وأوردت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" نقلا عن الناشط الإعلامي، بلال التميمي، أن "الشاب أصيب بالرصاص الحي في منطقة البطن".

وأحيل الشاب، على وجه السرعة، إلى المستشفى لاستكمال العلاج حيث وصفت حالته بالخطيرة، وهناك أعلن عن وفاته بعد فشل محاولات إنقاذ حياته.

ولفت إلى أن "مواجهات اندلعت على مدخل القرية، حيث أطلق جنود الاحتلال الرصاص الحي، وقنابل الغاز المسيلة للدموع تجاه الشبان".

وفي السيلة الحارثية شمال جنين، استشهد الشاب محمد أبو صلاح (17 عاما) خلال اقتحام قوات الاحتلال البلدة لهدم منزل الأسير محمود جرادات عبر نسفه بالمتفجرات، فجر أمس الإثنين.

وسبق عملية تفجير المنزل مواجهات اندلعت بين قوات الاحتلال والسكان إثر اقتحام البلدة، أسفرت عن استشهاد أبو صلاح وإصابة 5 آخرين بجروح.

مواجهات مع قوات الاحتلال بالخليل وأبو ديس

وفي منطقة باب الزاوية وسط مدينة الخليل، اندلعت مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء.

وحسب مصادر محلية، فإن المواجهات نشبت بين المواطنين العزل وقوات الاحتلال المتمركزة على الحاجز العسكري المقام على مدخل شارع الشهداء، حيث اجتاز جنود مدججين بالسلاح الحاجز واقتحموا وسط المدينة، وأطلقوا قنابل الصوت صوب المواطنين والمحال التجارية في مركز مدينة الخليل التجاري، ما تسبب بإغلاقه فيما لم يبلغ عن إصابات.

وكان قد أصيب عدد من المواطنين خلال مواجهات اندلعت، صباح اليوم الثلاثاء، مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في مخيم العروب شمال الخليل.

وفي محيط جامعة القدس ببلدة أبو ديس جنوب شرق القدس المحتلة، أصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال اليوم.

وحسب المعلومات الواردة، فإن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز المسيلة للدموع بكثافة صوب الطلاب داخل حرم الجامعة وفي محيطها تزامنا مع وقفة نظمتها الحركة الطلابية في الجامعة نصرة للأسرى وأهالي الشيخ جراح، وجرى إخلاؤه في أعقاب ذلك.