هجوم سيبراني يستهدف موقع وزارة الدفاع الأوكرانية والمصارف الحكومية

أعلنت أوكرانيا، مساء اليوم، الثلاثاء، تعرّض مواقع وزارة الدفاع ومصرفين حكوميين لهجوم سيبراني.

وجاء الإعلان الصادر عن هيئة رقابة الاتصالات الأوكرانية، في وقت يخيّم القلق على الجمهورية السوفياتية السابقة، من احتمال تعرّضها لهجوم عسكري تشنه روسيا التي تجري تدريبات عسكرية واسعة عند حدودها.

وطاول الهجوم موقعي مصرف الإدخار الحكومي "أوشاد بنك" و"بريفات 24"، وهما من أكبر مؤسسات الدولة المالية.

كما ظهرت رسالة على موقع وزارة الدفاع تشير إلى أنه معطّل و"يخضع لصيانة تقنية".

وأفادت الهيئة أن "بريفات 24" تعرّض لـ"هجوم ضخم يقوم على حجب الخدمة".

وأضافت في إشارة إلى روسيا "لا يمكن استبعاد أن الجهة المعتدية تلجأ إلى حيل قذرة".

ويأتي الهجوم بالرغم من مؤشرات على انفراجة في الأزمة الأوكرانية المتصاعدة منذ أسابيع، بعد تأكيد الكرملين، اليوم الثلاثاء، بدء عملية سحب جزء من القوات الروسية المنتشرة عند الحدود مع أوكرانيا.