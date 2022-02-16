الصحة الفلسطينية: 19 وفاة بكورونا و2,853 إصابة جديدة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، الأربعاء، تسجيل 19 حالة وفاة من جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى تشخيص 2,853 إصابة جديدة بالفيروس، خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل تسجيل 5,330 حالة تعاف من الفيروس.

وأوضحت وزيرة الصحة، مي كيلة، في التقرير الوبائي حول الفيروس، أنه تم تسجيل 7 حالات وفاة في قطاع غزة، و5 حالات نابلس، و3 حالات في جنين، وحالتين في الخليل، حالة في القدس، وحالة في طولكرم.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: طولكرم - 107، قلقيلية - 39، بيت لحم - 70، سلفيت - 24، الخليل - 119، ضواحي القدس - 25، طوباس - 21، رام الله والبيرة - 172، جنين - 88، نابلس - 102، أريحا والأغوار - 21، قطاع غزة - 1,260، مدينة القدس - 805.

ووفقا للمعطيات الرسمية الصادرة عن الوزارة، بلغت نسبة التعافي من فيروس كورونا بلغت 91%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 8.1% ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 133 مريضًا في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 267 مريضا، بينهم 42 مريضًا على أجهزة التنفس الاصطناعي.