مصرع شاب من الضفة في حادث عمل قرب القدس

لقي الشاب آدم ربحي أبو غياظه (32 عاما) وهو من سكان نحالين في الضفة الغربية المحتلة، مصرعه متأثرا بجروحه الخطيرة في حادث عمل في منطقة القدس، اليوم الأربعاء.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أنه "تلقينا بلاغا الساعة 13:34 حول عامل سقط من علو خلال عمله في مصنع بمنطقة القدس، ولم يكن أمام الطاقم الطبي سوى إقرار وفاته متأثرا بجروحه الخطيرة".

وذكر أحد المضمدين أن "الشاب كان فاقدا للوعي إذ عانى جروحا حرجة في منطقة الرأس بعد سقوطه من علو خلال عمله، وجرى إقرار وفاته بعد فشل محاولات إنقاذ حياته".

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث إلى جانب إخطارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) وفقا للمقتضى.

ويستدل من المعطيات الأخيرة المتوفرة أن 12 عاملا لقوا مصارعهم منذ مطلع العام الجاري 2022 ولغاية اليوم، في حين بلغ في العام 2021 عدد ضحايا العمل في الصناعة والتجارة والخدمات والزراعة والبناء 66 ضحية، أكثر من نصفهم من عمال البناء العرب.

وللمقارنة، لقي 65 عاملا بينهم 47 من منطقة الضفة الغربية المحتلة مصارعهم في حوادث العمل بورشات البناء في البلاد خلال العام 2020، وفي العام الماضي 2019 لقي 47 عاملا مصارعهم، إضافة إلى 39 عاملا في العام 2018.

يذكر أن حوادث العمل ازدادت بوتيرة خطيرة، وارتفعت أعداد الضحايا والإصابات في ورشات العمل وخاصة فرع البناء، وغالبية ضحايا حوادث العمل في البلاد فلسطينيون وأجانب.